Vier populaire simulatie games!

Wanneer je aan simulatie games denkt, denk je misschien alleen maar aan het nadoen van je eigen ‘Boer zoekt vrouw’ of aan het openbaar vervoer. Toch zijn deze games en nog een aantal anderen het best waard om een keer te proberen. Wij geven je een aantal opties die toch altijd populair blijven.

Planet Zoo

Planet Zoo is een nieuwere simulatie game die ontzettend goed werd ontvangen. Het concept kennen we van vroeger, dierentuin simulaties zijn al jaren populair op de videospellen markt voor jong en oud. Het spel kwam vorig jaar uit en heeft op Steam veel goede recensies. Wanneer je dit spel aanschaft moet je rekening houden met al je afspraken in je agenda, je zal er namelijk geen tijd voor hebben. Het spel slokt al je uren gerust op en voor je het weet is het vier uur ‘s nachts en moet je over drie uur de trein pakken. Installeer jezelf achter je PC en bouw je eigen dierentuin. Makkelijk is het niet, Planet Zoo is geen makkelijke weg-speel-game. Speel eerst de tutorial voor je begint aan je eigen park. Dit zorgt ervoor dat je niet meteen in het rood komt te staan. Planet Zoo is een erg gedetailleerde game waar je je creativiteit los kan laten. Met zijn eerste DLC kan je ook meer thema’s maken of je bouwt gewoon alle shops, eetgelegenheden of verblijven helemaal zelf vanaf scratch. Lees ook onze review over Planet Zoo!

Euro Truck Simulator

Euro Truck Simulator is toch een simulatie spel dat snel in je opkomt als je aan dit gerne denkt. En niet zo gek, een game die al jaren meedraait en dus ontzettend populair is! Met overweldigend positieve recensies op Steam is dit schijnbaar een game die je moet hebben. Wanneer je thuis komt van een stressvolle dag is het soms heerlijk om gewoon te rijden. Kom veilig van A naar B met je eigen vrachtwagen en lever je goederen goed af. Verdien geld, koop trucks en uitbreidingen en zorg dat je eigen bedrijf groeit. Voor het ultieme gevoel schaf je ook een stuur en versnellingspook aan. Zo voelt het simulatie spel steeds realistischer! Rij veilig en pas op voor die flitsers, boetes zijn nooit leuk…

House Flipper

Dit is een persoonlijke favoriet, misschien dat jij het ook leuk vindt? House Flipper is een klusjesman simulatie game. Je krijgt je eigen kantoortje en vanuit daar moet je opdrachten doen voor mensen in huis. Het varieert van het monteren van verwarmingen, WC’s en stopcontacten tot het opruimen van een murder scene of studentenfeest. Wanneer je genoeg geld heb verdient kan je je eigen huisje kopen om te “flippen”. Dit zijn vaak vergane huizen die je compleet op moet knappen en in moet richten. Hou rekening met de wensen van de kopers en verkoop het huis vervolgens met aardig wat winst. Een spel waar de nodige uurtjes in verdwijnen. Helaas ben je wel snel door je opdrachten heen als je dit veel speelt maar met enthousiaste ontwikkelaars ben ik er van overtuigd dat er snel updates zullen komen. Voor de prijs is het ook prima te doen.

De Sims

Met een ontwikkelaar van iconische simulatie spellen zoals Sim City is De Sims een bekende naam in deze wereld. Van de Sims tot aan De Sims 4 heeft Electronic Arts zich altijd bezig gehouden met het echte leven zo goed mogelijk nabootsen in de Sims wereld. Met talloze uitbreidingspakketten zoals het kunnen doen van de was tot het opvoeden van je kinderen, het is allemaal net echt. Of je in het echte leven ook ‘steen, papier, schaar’ speelt met de Dood als hij je familielid komt halen weet ik alleen nog niet… Creëer je droom familie, bouw je mooiste huis en speel God voor je gezin. Of je begint met één persoon of direct een gehele familie in elkaar zet, dat is aan jou. Bereik de top van je droombaan of maak een echte schurk, het kan allemaal. Zorg dat je Sims gelukkig blijven door aan hun behoeftes te werken (zoals naar de WC gaan, eten, sociale activiteit of bijvoorbeeld slapen) en ontdek wat er allemaal mogelijk is.

Heb jij nog leuke toevoegingen aan dit lijstje? Noem ze in de comments en help andere gamers aan leuke simulatie spellen!