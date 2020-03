Vijf games voor quarantaine tijden

Wie niet weet dat Covid-19 het nieuws in beslag neemt heeft recent geleefd onder een steen. Veel mensen, waaronder ik, mogen niet naar buiten wegens de sniffels. Wij gamers zijn gelukkig wel al jaren voorbereid op momenten zoals nu, alsof wij anders wel graag buiten komen… Daarom kom ik met een lijst met games om de tijd te doden.

Horizon Zero Dawn

Een game dat al een tijd uit is op de PlayStation en snel op de PC zal verschijnen. Het verhaal speelt zich af in de toekomst en je speelt als de stoere Aloy die grote mysteries op moet lossen om haar wereld te beschermen. De wereld is overspoeld door corrupte machines die dorpen, mensen en dus ook jou aanvallen. Getraind door je vader en gehad door de wereld om je heen ga je deze strijd aan. Met deze apocalyptische setting kan je je alvast voorbereiden op wat kan komen. Je quarantaine tijd wordt Horizon Zero Dawn zeker beter, wat het is een ontzettend mooie game! De game zal in de zomer uitkomen op de PC, dus voor de PC games is het helaas nog even wachten. Mocht je hem nog niet hebben op console dan is dit hét moment! Check hier onze 10/10 review.

Fallout 4

Het zit al in de naam, een echte training voor de misschien naderende tijd voor ons. Zit je in quarantaine en verveel je je, dan speel je de uurtjes eindelijk weg met deze game. Het spel is misschien wat ouder maar Fallout 4 blijft, net als Skyrim, een klassieker. Door fans wordt deze game jaren lang gespeeld en de meesten hebben meer dan één save file. Je zoon zie je gestolen worden en je ontwaakt jaren later, niet dat je dat weet. Het enige wat je weet is dat je zoon bij je weg is en hoe de man eruit zag die het deed. Het is aan jou om in een gigantische open wereld aanwijzingen te vinden die je naar je verloren zoon leiden. Met een wereld gevuld met vijanden, monsters, robots en mensen is er om iedere hoek wel iets te beleven. Een spel wat je eigenlijk nooit compleet uit kan spelen, met veel dialoog opties zijn de uitkomsten eindeloos. Speel Fallout 4 op console of PC, voor extra diepte kan je ook los met de VR. Een echte aanrader!

Minecraft

Welke game schreeuwt harder ‘wederopbouw’ dan Minecraft? Velen van ons zijn er mee opgegroeid en de game blijft altijd populair onder jong en oud. Begin met niets en bouw je imperium, ga de strijd aan met Creepers, zombies en meer duistere wezens om XP en materialen te verdienen. Ontdek duistere grotten en hak je een weg tot diamanten om de beste wapens te maken, de opties zijn eindeloos. Bouw een groot kasteel om je dominantie te tonen of bouw een prachtige boerderij en fok leuke diertjes. Als je met je vrienden wilt spelen kan dit uiteraard ook op speciale servers. Kies een server, met of zonder mods, en leef je creatief uit. Het spel is op alles uit, zelfs bijna je koffiezet apparaat, dus je hebt sowieso iets in huis waar je het spel in je quarantaine tijd op kan spelen.

Borderlands 3

Deel drie liet even op zich wachten, fans werden getest op hun geduld. Toch is dat geduld rijkelijk beloond met een gigantisch leuke game. Borderlands 3 speelt zich af in tevens een apocalyptische wereld vol met gestoorde dialogen en debiele situaties. Niemand is saai in het spel, laten we het daar op houden. Speel de verhaallijn alleen of nodig je vrienden uit om samen te spelen in deze chaotische wereld. Pas je karakter aan met speciale skills, trek toffe pakkies aan en versla cultisten in de strijd om je thuis. Met verschillende cult leiders is er in ieder geval genoeg te doen! Je hebt onder andere te maken met de geruchte Calypso Twins maar tegelijkertijd ook met genoeg andere bandit clans die ondertussen ook stoute dingen doen. Duik in de mayhem als je hart het aankan en beleef de tijd van je leven in quarantaine! Lees onze review hier!

Far Cry New Dawn

Tot slot hebben we Far Cry New Dawn voor quarantaine tijd. Voor je eigenlijk dit spel speelt raden wij zeker aan om Far Cry 5 te spelen voor iets meer context. Tevens vul je dan meer tijd als je eerst de één speelt en vervolgens de ander. Een gigantische bom was gedropt op een eens zo rustig plekje in Amerika. Voor die bom kwam had je eerst een vervelende sekte die de County irriteerde. Het was schijnbaar een goed plan om alles plat te gooien om in één keer van het probleem af te zijn, dachten ze. Na jaren van onder de grond leven was het eindelijk veilig genoeg om weer buiten te komen, en wat was de wereld veranderd. Een verwoestende bom verandert alles, de omgeving, de planten, mensen en ook de dieren. Dingen waren gemuteerd en alles moet je als speler opnieuw ontdekken. Met twee nieuwe slechteriken en oude bekenden schuilt er een plottwist achter iedere boom. Met een vergane wereld en delen die weer voorzichtig beginnen te groeien moet je nieuwe voorwerpen zoeken. Nieuwe wapens, missies en veel verhaallijnen maken het een divers spel. Pak je PlayStation erbij en verlies je voor een aantal uurtjes in Hope County! Lees hier even onze review!

We wensen je veel succes in deze gekke tijden!