Waag je dit weekend aan de Nioh 2 demo

Over twee weken verschijnt het tweede deel in de Nioh reeks exclusief voor de Playstation 4. Dit weekend mogen fans al aan de slag met de Nioh 2 Last Chance Trial. Ga er even goed voor zitten want zondagavond is de demo al afgelopen.

De Last Chance Trial laat enkele nieuwe snufjes zien die spelers mogen verwachten in Nioh 2. Zo krijgen spelers een gedetailleerde character customisation. In het eerste deel kon je niet je eigen personage maken. In deel 2 wel, want dit deel speelt zich vóór de gebeurtenissen uit Nioh af. Ook kun je nu woeste Yokai oproepen die jou helpen in gevechten. Als dat nog niet genoeg was beschik je je over een gloednieuw wapen: de Switchglaive. Deze zeis variant kan van vorm veranderen on the fly.

De demo bestaat uit drie levels gevuld met dodelijke wezens. Je voortgang wordt niet overgenomen naar de volledige game, maar je gemaakte personage wel! Je kunt dus zo lang als je wilt werken aan de perfecte samurai, want deze kan je gewoon meenemen naar de volledige game.

Wees gewaarschuwd! Je hebt dan wel nieuwe snufjes in het tweede deel, maar de tegenpartij neemt het ook een stapje verder. Als je niet goed oplet kunnen zelfs de zwakste vijanden je in één klap overmeesteren. De Dark Souls stijl in Nioh wordt door dommige veteranen zelfs als één van de lastigste ervaren omdat je ook rekening moet houden met zogenaamde ‘stances’.

Nioh 2 speelt in op de Japanse Yokai folklore. In deel twee nemen ze het een stap verder door de krachten van de Yokai beschikbaar te stellen voor de speler.

“Japanese people are familiar with the concept of Yokai,” says Yasuda-san, Team Ninja producer. “We’ve grown up hearing stories about them in folklore and they can appear in many different forms. Not all of them are enemies; some are friendly or are simply spirits that live in objects. We wanted to share that Japanese tradition with the world, that’s why it’s special to me.”

Keer jij dit weekend terug naar feodaal Japan met de Last Chance Trial?