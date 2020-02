Warface komt naar de Nintendo Switch

Een realistischere FPS game voor de Nintendo Switch? Ja, de bekende Warface game komt naar de Switch en de game is volledig gratis. Warface bestaat al op de PS4 en Xbox One, maar baant zich nu een weg naar de handheld hybride vanwege groots succes.

Warface heeft inmiddels al meer dan 13 miljoen spelers wereldwijd. De game is notabene gratis. Maar, toch is een FPS titel als deze een hit or miss op een handheld hybride zoals de Nintendo Switch. Shooter games waaronder Overwatch werden nooit zo’n groot succes op de Switch. Dit vooral omdat dat soort games een stuk lastiger te spelen zijn zonder Pro Controller. In handheld kan je natuurlijk gebruik maken van de motion controls die de Switch heeft, maar je hebt een flink nadeel tegenover spelers met volwaardige controllers. Buiten dat zal de game op de Switch Lite minder succes baren vanwege de lastigere controls.

YouTube kanaal ContraNetwork heeft al een gameplay video gemaakt!

Althans, dat is een aanname. Wie weet hoe Warface zal gaan werken op de Switch. Dit kan zomaar de eerste game zijn die de code voor handheld FPS gaming kraakt. Warface zelf is daarentegen een sterk spel, vooral voor de prijs van 0 Euro. De game heeft een volwaardig boots-on-the-ground gevoel, iets wat veel FPS spelers tegenwoordig missen. Warface krijgt gemixte reviews op Steam, maar is vooral populair op consoles.

De game is momenteel de downloaden op de Australische E-Shop en zal zich snel een weg banen naar de Europese store. Wat vind jij van een FPS als Warface op de Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!