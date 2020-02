Warlords of New York breidt The Division 2 uit vanaf 3 maart

Zoals maandag op dinsdagnacht al uitgelekt is en dinsdagavond bevestigd is verschijnt 3 maart een uitbreiding voor The Division 2. Warlords of New York neemt spelers terug naar New York, al is het wel een ander gedeelte dan spelers kennen uit deel 1.

Lower Manhatten wordt speelbaar in vier districten waarin ieder district andere, maar bekende vijanden opereren. Aaron Keener is jouw doelwit. Een rogue agent die samen met nog vier andere luitenants Lower Manhatten onder controle heeft. Tijdens de klopjacht kom je verschillende bekende locaties tegen in de 1 op 1 recreatie van de stad zoals Chinatown, Waal Street en Two Bridges. Bepaalde districten liggen er verwoest bij. Het is niet meer de New York die je gewend bent.

Veel details zijn eerder al uitgelekt. Hier lees je meer daarover. Tijdens de reveal stream van 11 februari zijn de details verder besproken. Zo verschijnt er met Warlords of New York een gloednieuw endgame systeem. Iedere drie maanden krijg je een nieuw netwerk en doelwit om op te sporen en mee af te rekenen. Het eerste seizoen gaat één week na de lancering van de uitbreiding van start.

The Division 2 spelers kunnen vanaf 3 maart direct aan de slag met de uitbreiding. Nieuwe spelers kunnen de Ultimate Edition aanschaffen waar de base game en de uitbreiding in gebundeld zijn. Iedereen die de uitbreiding aanschaft krijgt een level 30 boost om direct de actie in te duiken in New York.

Naast gloednieuwe content worden er ook een aantal zaken veranderd. Uitrusting wordt gestroomlijnd zodat spelers makkelijker een gewenst effect kunnen toepassen. De Dark Zones worden opgefrist en keren terug naar een eenvoudiger Rogue systeem.

Warlords of New York verschijnt 3 maart al als toevoeging voor The Division 2 op Playstation 4, Xbox One, PC en Uplay+. Later in maart verschijnt de game en uitbreiding ook op Google Stadia. Ga jij opnieuw aan de slag met jouw Agent in New York?