World War Z voegt Horde Mode toe

Horde Mode Z voegt een Horde Mode toe aan World War Z, de co-op zombie shooter van Saber Interactive. De nieuwe update voegt naast de gloednieuwe game mode ook nieuwe vijanden toe en wapenskins.

Ondertussen weet menig gamer wel wat ze mogen verwachten van een zogenaamde Horde Mode in een game. Voor World War Z geldt dit niet anders. Spelers worden getroffen door in uitdaging stijgende golven van zombies die zij moeten uitschakelen. Tijdens deze golven van vijanden krijgen spelers bonusopdrachten. Indien zij deze bonus opdrachten uitvoeren krijgen ze voor de volgende ronde extra punten om te spenderen aan wapens, upgrades, gezondheid en verdedigingsmateriaal. Verspreid over de map liggen verschillende van deze spullen al gratis voor het oprapen. Zorg er voor dat je op tijd terug bij de groep bent en niet wordt overmeesterd door een zwerm zombies.

Door middel van C4 explosieven kunnen spelers bepaalde containers openmaken waar opnieuw spullen in kunnen liggen om de volgende zwerm wat aangenamer te maken. Een nieuw soort zombie maakt de gevechten iets meer interessant en strategisch. De Bomber is het gevolg van een explosieven expert die is bekeerd tot het zombie geloof en met scherp explosief op zijn borst op weg is naar de spelers. Spelers kunnen het explosief kapot schieten voor vuurwerk, maar indien je de Bomber zorgvuldig neer schiet door op zijn benen te schieten, kan je het explosief onschadelijk maken. Nu zal de Bomber een sterk wapen laten vallen die je vervolgens kunt inzetten tegen de rest van de zwerm.

Horde Mode maakt deel uit van de gratis content update voor World War Z. Spelers die beschikken over de Season Pass krijgen toegang tot nieuwe wapenskins. Saber Interactive is van plan om komende maanden meer updates uit te rollen voor World War Z, waaronder premium campaign episodes, skin packs en crossplay ondersteuning.