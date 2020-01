Xbox Game Pass krijgt vier nieuwe games in januari

Ook Microsoft en Xbox zijn aan het nieuwe jaar begonnen. In de komende maand komen er vier games naar de Xbox Game Pass. Één daarvan is reeds al te spelen namelijk Grand Theft Auto V. Deze werd enkele dagen al aan de Pass toegevoegd. Vandaag volgen de volgende twee games voor de Pass. Naast deze games zullen er ook een aantal nieuwe quests beschikbaar zijn waarin je extra punten kunt verdienen.

De twee games die vandaag aan de Xbox Game Pass worden toegevoegd zijn Frostpunk: Console Edition en Sword Art Online: Fatal Bullet. In Frostpunk moet je overleven in een wereld waar warmte je kan redden en iedere beslissing een prijs heeft. Als leider van de laatste beschaving op aarde is het jouw taak om een stad voor de overlevenden te bouwen. De keuzes die je daarbij moet maken zijn niet makkelijk. Er staat een hoge prijs op de macht die je over je mensen hebt, en het is een hele verantwoordelijkheid om voor ze te zorgen. Sword Art Online is een origineel verhaal waarin jij de hoofdrol speelt. In de virtuele wereld van Gun Gale Online kom je vijanden en oude bekenden tegen uit de animeserie Sword Art Online.

Een week later kan je Tekken 7 spelen met je Xbox Game Pass. De legendarische franchise Tekken 7 is terug voor de volgende ronde. Het 3D-vechtsysteem en de gameplay in Tekken 7 staan nog steeds als een huis en zijn nu nog overtuigender door de realistische graphics en vernieuwende functies. De gevechten, die al sinds de arcadetijd de basis van de serie vormen, zijn nu nog bruter, spannender en dramatischer. Maar met nieuwe games betekent het ook dat er een aantal gaan verdwijnen. LEGO City Undercover en Just Cause 3 zullen de lijst verlaten. Wil je ze niet kwijtraken dan kan je deze games kopen met 20% korting.