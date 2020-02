Xbox Series X Specificaties onthuld door Phil Spencer

Phil Spencer heeft in een blogpost enkele specificaties van de Xbox Series X bekendgemaakt. De nieuwe hardware van Microsoft zal een GPU hebben met 12 teraFLOPS. Daarnaast wordt er flink ingezet op immersions tijdens het gamen door het sneller en gemakkelijker te maken om games te pauzeren en te vervolgen.

Het duurt nog meer dan een half jaar voordat de nieuwe hardware van Xbox, de Xbox Series X, uitgebracht zal worden. Om de consumenten al een beetje te laten proeven van het moois dat eraan zit te komen, heeft Phil Spencer de specificaties van het product besproken in een blogpost. Een van de belangrijkste specificaties is natuurlijk de kracht van de GPU. De console moet namelijk enigszins kunnen concurreren met een PC. Met de GPU zit het wel goed voor de Xbox Series X. De console zal 12 teraFLOPS aan rekenkracht hebben. Dit is 4 keer meer rekenkracht dan de XBox One X en meer dan 8 keer de rekenkracht dan de originele Xbox One. De GPU zal ondersteund worden door een custom made CPU van AMD, die gebruik maakt van de laatste Zen 2 en RDNA 2 architectures.

Game immersion

Naast de rekenkracht van de GPU en de custom made CPU gaat Spencer in het artikel vooral in op game immersion. Dit zal de Xbox Series X op een aantal manieren verbeteren. Ten eerste zal de console ervoor zorgen dat je sneller toegang hebt tot je games. Dit wordt gedaan door een SSD storage, die ervoor zorgt dat de games sneller geladen zullen worden. Daarnaast is er een quick resume mode, die je meerdere games tegelijk laat spelen, pauzeren en hervatten. Het tweede belangrijke nieuwtje op gebied van game immersion is 120 fps Support. Op deze manier zullen jouw games nog vloeiender op je beeld verschijnen. Dit zijn enkele van de nieuwe specificaties van de Xbox Series X. Voor de volledige lijst kun je terecht op de blogpost van Phil Spencer.