Zo ziet Skyrim er in het echte leven uit

Youtuber JinnKid spuugt verschillende video’s uit waarin hij scene’s uit The Elder Scrolls V: Skyrim naspeelt. Ondanks de game wordt geprezen om van alles en nog wat zijn de karakterinteracties best wel klungelig. Hoe klungelig zou dit er uit zien in het echte leven?

Nou, ongeveer zo dus. JinnKid op Youtube heeft op moment van schrijven zo’n 9 korte afleveringen gepubliceerd waarin hij Skyrim personages naspeelt. In de korte filmpjes zie je de bekende vreemde gebeurtenissen die jou als speler zoal kunnen overkomen tijdens het spelen. Zo loopt hij stoelen omver, gaat op meubilair staan en maakt abrupte bewegingen die totaal niet natuurlijk zijn. Indien je de game hebt gespeeld, dat heeft iedereen wel, denk ik, herken je deze momenten vast en zeker. Bekijk hier beneden wat hij zoal nabootst uit de game:

Zijn meest recente Skyrim video werd vandaag nog geüpload:

Drie weken geleden plaatste hij zijn eerste video en alles bij elkaar opgeteld hebben de 9 video’s al pakweg 2,5 miljoen kijkers getrokken. Het lijkt er dus op dat het nog wel even door zou kunnen gaan.

Uiteraard is het vijfde deel in de The Elder Scrolls franchise niet de enige met vreemde karaktertrekjes. Oblivion kon er ook wat van en dit is vanzelfsprekend ook nagespeeld. Niet door dezelfde persoon trouwens.

Zou Bethesda deze vreemde praktijken er uit weten te strijken in het zesde deel voor Playstation 5 en Xbox Series X? Ken jij nog meer van dit soort filmpjes die wij absoluut gezien moeten hebben? Deel ze dan met ons in de reacties hier beneden!

The Elder Scrolls V: Skyrim is een van Bethesda’s meest populaire titel ooit. De game werd maar liefst meerdere keren opnieuw uitgebracht. Zo zag de PC een facelift versie, maar ook Playstation 4 en Xbox One kregen deze versie. De game verscheen ook op Nintendo Switch en Playstation VR waarin de volledige game gespeeld kan worden waarin je letterlijk middenin de actie zit.