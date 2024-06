Xbox Showcase | Life is Strange: Double Exposure – Max keert terug!

De Xbox Showcase is vandaag geweest en wat een show heeft Microsoft met partners neergezet. Met een groot aanbod aan games in de anderhalf uur durende show. Life is Strange: Double Exposure, een persoonlijke favoriet, komt er ook aan!

Life is Strange: Double Exposure. De titel Life is Strange is natuurlijk bekend in de gaming wereld. De serie staat bekend om games waarbij de keuzes die jij maakt het verloop van het verhaal bepalen. Er zijn een paar games al geweest in deze serie en nu komt er weer een nieuw deel, met een oude bekende.

Max Caulfield keert terug!

Life is Strange: Double Exposure bevat de terugkeer van een karakter waar de eerste game mee begon, Max Caulfield. De trailer begint met de tekst ‘I swore I’d never use my power again.’ Maar toch lijkt er geen ontkomen aan. Een vriend van Max is namelijk vermoord en het is aan haar om uit te vogelen wie dit heeft gedaan. De krachten van Max Caulfield lijken wel anders te zijn dan in de eerste game. Wat de trailer ons laat zien is dat er nu een spiraal lijkt te zijn met verschillende werelden waarin Max zich kan voortbewegen. In een universum leeft Safi nog maar in de ander dus niet meer. Bekijk hieronder de trailer zelf:

Square Enix en Deck Nine brengen al een lange tijd de Life is Strange games, ieder met een eigen verhaal. Het is aan jouw dus om het verhaal eigen te maken met de keuzes die jij maakt. Lukt het jouw om Safi te redden? Kies voorzichtig, want elke keus kan gevolgen hebben!

29 oktober 2024 is de datum dat we al aan de slag kunnen met Life is Strange: Double Exposure. De game is te spelen op de Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5. Ga jij hem spelen?