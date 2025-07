Resident Evil Survival Unit – Registraties nu open

Met de pas onthulde Resident Evil: Requiem én Capcom’s Gamescom line-up aangekondigd, is de ontwikkelaar op een streak. Die streak willen ze blijkbaar graag vasthouden en daarom kan jij je nu pre-registreren voor Resident Evil Survival Unit.

Aniplex kondigt vanndaag aan dat Resident Evil Survival Unit dit jaar nog zal verschijnen. Dit is een splinternieuwe mobile game, mede ontwikkeld door JOYCITY Corporation, samen met Aniplex. Een koreaans en Japans bedrijf bundelen de krachten dit maal voor een nieuwe Resident Evil ervaring. Ook lieten beide ontwikkelaars meer gameplay zien in hun eerste in-depth developer video.

Resident Evil Survivant Unit is een mobile strategy game. Deze titel speelt zich af in een parallel universum en zal een originele verhaallijn bevatten. Het universum element is natuurlijk een excuus om all-out te kunnen gaan qua verhaal en lore.

”The game opens with the protagonist awakening in a mysterious hospital, having been used as a test subject by Umbrella Corporation. As players uncover the truth and attempt to escape, the story unfolds into a parallel world where familiar characters from the original series return in a brand-new storyline that explores new developments and adventures alongside them.”