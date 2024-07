Dit wacht er op je in Destiny 2: Echoes Act 2

The Final Shape is tegengehouden, maar dat betekent niet dat alle gevaren uit de weg zijn. In tegendeel. Na de gebeurtenissen uit de Final Shape zijn er Echoes ontstaan in het universum die het onderzoeken waard zijn.

Spoiler alert, maar The Witness is dood. Terwijl The Witness dood ging is het duister en het licht gebotst in de Traveler. Alle herinneringen van The Witness, waaronder alle voorafgaande engnekken die de voorloper waren van The Witness zijn door de Light en Dark in de Traveler veranderd in materie in zijn nu verspreid over het universum. Dit worden de Echoes genoemd. En de aller eerste van deze Echo waar we achteraan gaan zit dus op Nessus, de hoofd locatie van de eerste Episode.

Drie nieuwe Battlegrounds

ER komen drie nieuwe battlegrounds die elkaar opvolgen alsof het opeenvolgende missies zijn die ons brengen naar de kern van Nessus. In één van de Battlegrounds, de eerste, zien we vooral heel veel Fallen, want verrassing, verrassing, de Guardians zijn niet de enige die de mysterieuze Echoes aan het onderzoeken zijn. Destiny wilt met deze Battlegrounds de lijn tussen Strikes en (seizoensgebonden) activities een beetje vervagen. Er zit daarom ook veel meer verhaal achter deze activiteit met unieke bossfights die niet enkel dient als een big enemy met veel health, maar er toe doet volgens het verhaal.

Nieuwe wapens in Echoes Act 2

Een nieuwe Act, betekent blijkbaar ook, nieuwe wapens. Bungie deelt een aantal van de nieuwe wapens in de Developer livestream. Eén van de nieuwe wapens is een Solar Rocket-assisted Frame Sidearm die een unieke animatie toont als je Aim Down Sight gebruikt. Dit nieuwe wapen heeft een echte Vex-vibe.

Een ander nieuw wapen is de Corrasion, een heavy burst Pulse Rifle, een van de nieuwe wapen klassen die werd geïntroduceerd in The Final Shape.

Naast nieuwe wapens keren er een aantal oude wapens terug, waaronder Perfect Paradox van Season of the Dawn, met de fan-favoriete perks van toen, maar ook nieuwe perks voor nieuwe build mogelijkheden.

Solstice

Solstice keert terug en dit is hét moment om je gear te upgraden, want de armoursets van het zomerse evenement hebben de neiging om te droppen met hoge stats. Hoe het evenement er precies uit gaat zien weten we nog niet. Wat we wel weten, is hoe de armoursets er uit komen te zien! Check ze hier beneden.

Destiny 2: Echoes Act 2 verschijnt op 16 juli 2024 om 19:00. Vanaf dag één heb je toegang tot twee Battlegrounds, nieuwe wapens en balans updates. Vanaf week 2 is de derde Battleground beschikbaar en later in Act 2 verschijnt het nieuwe Solstice evenement.

