Final Fantasy Resonance aangekondigd

Final Fantasy Resonance komt eraan! De eerste Final Fantasy HD-2D-game werd namelijk gedropt tijdens de Nintendo Direct-presentatie van vandaag door Square Enix met een heuse trailer.

Final Fantasy is een franchise die ondergetekende erg dierbaar is en toen vandaag tijdens de Nintendo Direct-presentatie Final Fantasy Resonance werd aangekondigd, werd ook gelijk mijn interesse weer een stuk omhoog gezet. Laten we het snel hebben over de trailer die tijdens de presentatie werd getoond.

Final Fantasy Resonance

Final Fantasy keert terug naar haar roots met Final Fantasy Resonance, met nieuwe cinematic pixel art en een nieuwe twist op het verhaal van kristallen. Laten we snel naar de trailer kijken en deze eens ontleden.

In de trailer zien we dat de bad guy van deze game een warrior is die omhuld is in darkness. Zijn doel is om de acht kristallen waarop de wereld standhoudt te vernietigen. Als knight van het koninkrijk ga je op pad om dit te stoppen. Tijdens deze reis kom je verschillende karakters tegen die wellicht met jou samen op stap gaan.

Summons

De game heeft ook een summon-systeem, waardoor je aanvallen kunt uitvoeren van andere Final Fantasy-games. Zo zien we in de trailer een groot aantal populaire karakters terugkomen die gebruikt kunnen gaan worden tijdens het spelen.

Final Fantasy Resonance komt uit op 22 oktober 2026. Ga je hem halen? Laat het ons weten!