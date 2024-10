Een nieuw begin voor Halo in Unreal Engine 5

Halo maakt zich klaar voor een nieuw tijdperk. De franchise stapt af van de betrouwbare oude Halo engine en stapt over naar Unreal Engine 5. Ze noemen het zelf “A New Dawn”. Halo in een nieuw daglicht, van dezelfde studio, maar dan met een andere naam. Een studio die meerdere projecten binnen de franchise in de pijpleiding heeft staan.

A New Dawn is het nieuwe begin voor de Halo franchise en voor 343 Industries, die vanaf nu een nieuwe naam draagt: Halo Studios. Met deze naam willen ze opnieuw hun toewijding aan deze franchise kenbaar maken, maar gaat dit in het vervolg doen door middel van een nieuwe motor. De Unreal Engine 5 is de nieuwe thuishaven voor de toekomstige projecten binnen de reeks. Het lijkt er op dat één van deze projecten een heuse Remaster of Remake is van de aller eerste game binnen de franchise die de enorme lawine in de games industrie heeft doen veroorzaken. Halo Combat Evolved.

Het gerucht omtrent deze remaster of remake gaat al een tijdje rond, maar vandaag wordt dit een klein beetje bevestigd, terwijl Microsoft nieuwe beelden toont van de franchise met in-engine beelden op UE5. We zien niemand minder de Master Chief in zijn MJOLNIR Mark V armour. Dat is zijn uitrusting uit de eerste game.

Dat Unreal Engine 5 een ware krachtpatser is wisten we al, maar dat laat deze nieuwe video nogmaals zien. We zien details uit het universum die we tot nu toe nog nooit hebben gezien. Halo Studios zegt dan ook dat ze door middel van Unreal Engine 5 eindelijk oude assets een nieuw leven in kunnen blazen en ze nieuwe details kunnen laten zien. Bekijk bijvoorbeeld eens de afgewerkt glimmende details van de M6D Magnum.

Het hele bericht over “A New Dawn” kan je hier teruglezen.