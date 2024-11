PlayStation én Xbox werken aan gaming handheld

Van de Nintendo Game Boy tot aan de Steam Deck. Handheld gaming is een heel eind gekomen en het lijkt er op dat de twee grote console giganten opnieuw een stuk taart uit deze markt willen nuttigen. Onlangs zijn plannen en rapporten over toekomstige handheld apparaten van zowel Sony als Microsoft bekend geraakt.

Microsoft baas, Phil Spencer heeft in een recent interview met Bloomberg zelf bevestigd dat Microsoft Xbox iets aan het doen is met een gaming handheld apparaat, maar ook dat het nog een aantal jaar van de consument verwijderd is. Sony PlayStation heeft niet officieel bekend gemaakt te werken aan een nieuwe handheld, maar een recent gelekt rapport (ook via Bloomberg) duidt op de komst van een PlayStation handheld die native PS5 games kan draaien. Ook dit apparaat is nog jaren van ons verwijderd en in zo’n vroeg stadium dat Sony altijd nog kan zeggen er van af te zien.

Meer gaming handheld apparaten dan ooit!

Het moge duidelijk zijn dat de Nintendo Switch een hele grote invloed heeft gehad op de gaming markt en de liefde voor portable gaming op een hoger dan heel casual niveau terug heeft aangewakkerd. Sinds de release van de Nintendo Switch hebben we grote sprongen gezien in de handheld industrie met een ontzettende toename in handheld gaming PC’s waaronder die van ASUS en Lenovo na het grote succes van de Steam Deck. Een compact apparaat met ongekende kracht voor een erg competitieve prijs. Het gerucht dat de opvolger van de Nintendo Switch 2 games kan draaien die er uit zien als PlayStation 4 games, is ook veelbelovend. De technologie gaat in een rap tempo vooruit in de handheld industrie door plotseling veel competitie.

Ondertussen heeft Sony gemerkt dat er ook echt wel markt is voor een handheld PlayStation. Vorig jaar lanceerde Sony de PlayStation Portal, een DualSense controller met een prachtig LCD scherm ertussen die games vanaf jouw PS5 naar je handpalm streamt. Tegen alle verwachtingen van Sony in verkocht de Portal de eerste maanden direct uit en heeft de Portal onlangs een grote update gekregen waardoor je PlayStation Plus games kunt streamen naar je Portal zonder PS5.

De toekomst voor handheld gaming ziet er goed uit. De vraag is, waar wacht jij het meest op? Een gloednieuwe PlayStation Portable, een Nintendo Switch 2, Steam Deck 2, of toch een eigen Xbox gaming handheld?