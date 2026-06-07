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State of Decay 3 – Gameplay reveal onthuld

Nieuws Daniel Glavimans 7 juni 2026

State of Decay 3

State of Decay 3 heeft zijn eerste gameplayvideo gehad tijdens de XBOX Games Showcase en natuurlijk gaan we daar in dit artikel nog wat verder op in!

In het derde deel van deze reeks is het doel simpel: overleven. Het spel is een enorme sandbox aan mogelijkheden en middenin sta jij en een horde aan zombies. Natuurlijk kun je deze game ook in co-op spelen, maar hoe dan ook is de ratio overlevers en zombies niet helemaal gelijk opgedeeld! State of Decay 3 belooft een grote, ambitieuze game te zijn en vandaag liet het bedrijf een video zien waarin het deze ambitie kracht bijzet.

State of Decay 3

De studio achter het spel heeft ook een interview afgegeven en hierin is gezegd dat het bedrijf de scope van de game nog een stuk hoger wilde maken dan de vorige twee games deden. Volgens het interview werd het bedrijf gedreven door de passie en steun van haar community en dit zorgde er weer voor dat ze met State of Decay 3 het beste naar hun kunnen wilde neerzetten.

Ga jij ook dit spel spelen wanneer het uitkomt in 2027? Laat het ons weten! 

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Daniel Glavimans

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