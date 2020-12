Wat is jouw Game of the Year?

De uitslag afgelopen week was luid en duidelijk, The Last of Us: Part II was de groote winnaar van Game of the Year. Er lijkt aardig wat controversie rond te spuiten over de keuzes die gemaakt zijn binnen de award show. Maar, je mag nooit vergeten dat iedereen zijn of haar eigen Game of the Year heeft. Wat is die van ons, wat is die van jou?

Het is middels traditie dat wij jaarlijks als redactie laten weten wat onze top 3 voor dat jaar is geweest. Dit doen wij gebruikelijk in een artikel als deze. Omdat we wat meer interactie willen met jou, de lezer, gaan wij het dit jaar anders aanpakken! Wij zullen vanaf vandaag beginnen met het posten van de Game of the Year voor ieder redactielid, maar dan op onze Instagram! Wij proberen steeds multimedialer te werk te gaan, daar valt Instagram natuurlijk ook onder. Dus, om jou iets meer inzicht te geven in onze redactie, houdt gedurende de rest van het jaar zeer zeker onze Instagram in de gaten!

The Game Awards

Ieder jaar wordt The Game Awards groter gehouden dan het jaar ervoor. Helaas is het dit jaar toch weer een stap terug vanwege de pandemie. Maar, dat mag Geoff Keighley niet stoppen. De award show krijgt altijd twee reacties, je haat het of je houdt ervan. Des al niet te min kwam dit jaar The Last of Us als grote winnaar naar buiten. De titel won meerdere awards. The Player’s Voice ging echter naar Ghost of Tsushima, welverdiend! Hades mocht ook niet mis schieten in beste Indie titel. Zo waren er meerdere categorieën met meerdere winnaars! Maar, we willen toch even iedereen geruststellen. Want, ja inderdaad, The Last of Us 2 is volgende media outlets de beste game van dit jaar. Maar, er is nog altijd de belangrijkere award: Wat is jouw favoriete game die je dit jaar gespeeld hebt? Het hoeft niet eens een game te zijn die dit jaar uitgekomen is. Ik bedoel, kijk naar Among Us! Nee, het is de game waar jij jezelf dit jaar in verloren hebt.

Dus, nu zijn wij benieuwd, wat is dan echt jouw Game of the Year? Laat het ons weten onder de Instagram posts, hier in de reacties, of op Facebook!