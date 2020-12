CD Projekt Red: Sorry voor Cyberpunk op last-gen consoles

Vorige week donderdag verscheen Cyberpunk 2077 en eindelijk mocht iedereen Night City gaan bewonderen. Helaas valt er voor het overgrote deel van de spelers niet veel te bewonderen. De game draait niet heel soepel op Playstation 4 en Xbox One.

CD Projekt Red biedt haar excuses aan voor de staat van Cyberpunk 2077 op Playstation 4 en Xbox One. De basis consoles hebben ontzettend veel moeite om de game draaiend te houden. Zelfs op Xbox One X, Playstation 4 Pro én next-gen consoles is de ervaring niet fantastisch. Er wordt aan gewerkt, maar als je niet nóg langer wilt wachten, biedt het bedrijf een volledige refund aan.

Vanaf vandaag, voor een week, mag je CD Projekt Red direct benaderen om je geld terug te krijgen. Het gaat hier om fysieke exemplaren. Indien je een digitale versie hebt, kan je deze refunden via de desbetreffende digitale winkels. Zowel de Playstation Store als de Xbox Marketplace handelen verzoeken tot terugbetaling af voor Cyberpunk 2077.

Indien je een fysiek exemplaar hebt gekocht is dat iets lastiger. Winkelketens nemen software namelijk niet snel terug als de zegel gebroken is. Probeer het toch even zegt CD Projekt Red. Mocht het niet lukken, stuur dan een mail naar het volgende e-mail adres: helpmerefund@cdprojektred.com. Ze nemen verzoeken aan tot 21 december 2020.

Het wordt beter

Ongetwijfeld wordt de game beter dan dat hij nu is. De eerste pleister is al de deur uit en binnen een week komt er een nieuwe pleister die nóg meer problemen aanpakt. In januari en februari volgen nog eens twee grote patches. CD Projekt Red waarschuwt de speler alvast dat ook met deze nieuwe patches Cyberpunk 2077 op Playstation 4 en Xbox One er niet uit gaat zien als in de vele video’s vóór release. Maar het komt wel dichter bij de bedoelde ervaring.

Het mogen duidelijk zijn dat Cyberpunk 2077 eigenlijk nooit echt bedoeld was voor de hardware die in 2013 al op de markt verscheen.