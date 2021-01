RuneScape viert twintigste verjaardag

RuneScape, de populaire MMORPG van Jagex is dit jaar 20 jaar oud. De ontwikkelaar viert de verjaardag van de game het hele jaar door met feestelijke activiteiten en gloednieuwe content.

Het eerste evenement is nu al begonnen. Na de eerste terugkeer van de goden in Gielinor hebben Zamorak en Saradomin tijdens een strijd een groot krater achter gelaten tussen Lumbridge en Draynor Village. Het krater wordt sindsdien gebruikt als evenement locatie. Dit keer is dat niet anders, want The Grand Party vindt hier nu plaats. Vier RuneScape’s twintigste verjaardag samen met de meest iconische RuneScape personages zoals de Wise Old Man en de Sandwich Lady.

Dit jaar verschijnt een vierdelige quest die spelers een blik geeft in het verleden, heden en zelfs de toekomst van de game. 25 januari gaat het eerste deel van de ‘Once Upon a Time’ quest van start in ‘Foreshadowing’.

De rode draad in het Runescape verhaal wordt in 2021 ook weer opgepakt. Het verhaal van de scheppers van de wereld, de Elder Gods, gaat verder.

In Old School RuneScape beginnen spelers vanaf morgen met het Green Gnome Child evenement. Samen met de Gnome Child ga je op pad naar de Realm om Memories en ga je de strijd aan met demonen en draken. Tijdens je tocht door de Realm om Memories speel je verschillende beloningen vrij zoals een 20th Aniversary Cloak en een Gnome Child decoratie voor in je eigen Player-Owned-House.

Niet alleen in-game feest

Indien je de verjaardag van RuneScape ook buiten de game wilt vieren zijn er verschillende verzamelitems verkrijgbaar gedurende 2021. Dit jaar verschijnt een gloednieuw boek: RuneScape: The First 20 Years – An Illustrated History. Het boek verschijnt ergens in de tweede helft van 2021 en biedt spelers een exclusieve blik achter de schermen van de afgelopen 20 jaar. Het boek bevat onder andere honderden ingekleurde illustraties en interviews.

Dit jaar verschijnt er ook een gouden vinyl variant van de originele soundtrack vinyl collectie met 24 iconische soundtracks uit de game. Deze en de Tutorial Island pin badge kunnen nu al vooruit besteld worden via de webwinkel.