Hey, meerdere Persona soundtracks staan eindelijk op Spotify!

”I’m a shape shifter, at Poe’s masquerade”. Oh, sorry! Ik zat even te luisteren naar Beneath the Mask! Hoe dan, vraag je? Nou, de Persona soundtracks staan eindelijk op Spotify!

Het is geen geheim dat de soundtracks van Persona 5 en Persona 5: The Royal behoren tot de beste soundtracks ooit gemaakt. Er zit zoveel tijd, liefde en aandacht in deze nummers verwerkt, gecombineerd met heel, heel veel stijl. Het was voor velen, waaronder grotendeels van onze redactie, een immense frustratie dat deze soundtracks nog niet op Spotify stonden. Dat veranderde gisteren, toen onder andere de Persona 5 soundtracks verschenen op Spotify.

Ik heb nog nooit zo heerlijk onder de douche gestaan, dan toen ik gister de ‘rainy’ versie van Beneath the Mask op had staan. Maar, ook de Persona 4, Persona 4: Golden, Persona 3, Persona 2 en de Persona 4: Dancing All Night soundtracks zijn te vinden op het streamingplatform. De link naar al deze tracks vind je hier! Ga niet zelf zoeken, want je zult achtergelaten worden met weinig succes, dit omdat de albums in originele taal op de dienst staan.

Andere soundtracks

Het zal je verbazen hoe veel van jouw favoriete soundtracks op Spotify staan! Helemaal hyped over Sephiroth die naar Smash komt? Spotify heeft je rug! Heeft de fight met Old King Allant je een toffe tijd gegeven door de muziek die door je oren suist, bijna net zo hard als zijn charge attack? Demon’s Souls staat ook op Spotify! Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Mijn lijst aan gaming muziek rippen? Dat mag!

Luister jij ook vaker naar gaming soundtracks? Soms kan het je even terug in dat ene toffe moment plaatsen! Laat het ons even weten op onze Facebook pagina! Persona 5 Strikers zal ook eindelijk naar ons landje komen, check hier wanneer!