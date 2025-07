GXTrust brengt Superman collectie uit

Trust is een welbekend Nederlands gaming merk. Hun gaming line-up, GXTrust, brengt nu een Superman collectie uit ter ere van de nieuwe James Gunn film. De collectie bestaat onder andere uit een gaming stoel!

Sta jij te popelen om naar de nieuwe Superman film te gaan deze week? Wij gaan hem deze week zeker checken. Toch even kijken of James Gunn er iets van weet te maken bij DC! GXTrust is in ieder geval al blij met de nieuwe DC film en het merk brengt er dus een hele toffe collectie voor uit. De Trust x Superman bestaat uit een XXL muismat, custom controller, headset en een luxe gaming chair.

De Ruya Pro Gaming Chair Superman Edition is toch wel de spotlight voor deze collectie. Deze stoel heeft aardig wat toeters en bellen, waaronder 4D armsteunen en een boel manieren om je stoel te verstellen. Daarnaast is de stoel gemaakt van PU leer, een vorm van leer die koeler blijft en meer ademt. Daarnaast heeft de stoel natuurlijk een zacht hoofdkussen met het logo erop. Qua styling is alles in het blauw-rood thema. Maar, als Superman fan hoop je daar natuurlijk ook op. Daarnaast zien we dus ook Superman varianten van de Carus headset, Muta Wireless controller en de XXL Mousepad Superman Edition. Deze muismat is 930x300mm, waardoor alles er makkelijk op past!

Ook voor de jonge fans is er een collectie waaronder een loungestoel, headset en gaming stoel. De loungestoel is bedoelt om TV te kijken, comics te lezen of op je handheld te gamen. Check de kindercollectie hier beneden. Het fijne aan Trust is dat het allemaal betaalbaar is, perfet dus voor de kleine die nog wel eens wat wilt slopen.

De Trust X Superman collectie is nu te bestellen. Ga jij iets van deze collectie halen? Benieuwd naar meer GXTrust reviews? Check onze Redex+ en Forta reviews.