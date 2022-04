Review: EPOS H3PRO Hybrid

Een nieuwe gaming headset die verbinding maakt via Bluetooth met niet één, maar met twee apparaten tegelijk. De EPOS H3PRO Hybrid kan dit. Maar hoe werkt het? En is het handig? Wij zoeken het even voor je uit.

De EPOS H3PRO Hybrid is een gaming headset, met een afneembare microfoon. Het volume is te verstellen via een draaiknop die mooi zit afgewerkt in de zijkant van de schelp. Je zet het geluid harder of zachter, maar kunt niet spraak en game audio harder/zachter van elkaar zetten zoals je misschien gewend bent van de first party PlayStation of Xbox headset (als je op console speelt). De headset is draadloos (dongle & Bluetooth), maar je kunt ook een kabeltje aansluiten aan je controller voor het geval de accu leeg is, maar je toch graag wilt doorspelen. Je kunt de headset daarnaast ook met de meegeleverde USB-C kabel aansluiten. Alhoewel de kans klein is dat de accu van de headset leeg raakt tijdens het gamen. De accuduur is tot wel 19 uur als je Actieve Noise-Canceling optie aan hebt staan. En dat is toch wel dé gamechanger voor deze EPOS headset.

Met Actieve Noise-Canceling sluit je jezelf af van omgevingsgeluid als je de schelpen mooi rondom je oren laat sluiten. Een fijn gevoel bij deze headset, want hij is niet zo zwaar. Hierdoor krijg je minder snel last van je oren omdat de headset er tegenaan drukt, of op leunt. Hetzelfde kan gezegd worden over het oppervlakte op je hoofd. Het is een fijne headset om te dragen voor een aantal onafgebroken speeluren, en dat is toch wel een hele kunst op zich.

Geen grasmaaiers meer

Het geluid is vervolgens toch wel één van de speerpunten van de headset en daar zit je met de EPOS H3PRO Hybrid wel goed. Het geluid valt binnen de lijn van verwachtingen met een headset in deze prijsklasse. Helder, Een goede, maar niet te aanwezige bass en een mooi vol en impactvol geluid. De Actieve Noise-Canceling kan je accuduur dan wel ongeveer halveren tot 19 uur, maar het verhoogd de luistercomfort tot op een compleet nieuw niveau. Doffe geluiden in games op de achtergrond zijn ineens een stuk beter waar te nemen omdat de omgevingsgeluiden in het echte leven worden weg gefilterd. En dit doet echt meer dan je misschien zou verwachten als je nog niet eerder een koptelefoon met Actieve Noise-Canceling hebt gebruikt. Vooral als je vaak last ondervindt van omgevingsgeluid is dit een uitstekende oplossing. En je kunt omgevingsgeluiden in de breedste zin van het woord opvatten: Luide buren, grasmaaiers, stromend water, blaffende honden, langsrijdende auto’s en ga zo maar door. Alles wordt zo goed als gemute waardoor je je volledig kunt focussen op de gebeurtenissen in het spel. Dit is ongetwijfeld een van de grootste pluspunten aan deze headset.

Koppel meer apparaten tegelijk

Een ander pluspunt is dat je meerdere apparaten tegelijk kunt koppelen aan de headset. Zo had ik bijvoorbeeld de dongle verbonden met mijn PlayStation 5, maar had ik ook een directe bluetooth verbinding met mijn smartphone. Hierdoor hoorde ik zowel het geluid van de game, maar ook het geluid van mijn telefoon. Nu is het niet zo zeer een must-have, maar kan dit wel een handige toevoeging zijn voor die ene paar games die je Spotify afsluiten op de PlayStation 5, of als je online aan het spelen bent met vrienden via Discord, of een andere app om te praten met anderen. Dit is dan ook dé uitgerekende oplossing om online te gamen op de Nintendo Switch. Voorheen gebruikte we altijd de PlayStation 5 als party terwijl we online speelde op de Switch. Verre van ideaal, maar de H3PRO biedt hierin dus een schitterend oplossing. Voortaan open ik de PS APP op mijn smartphone, zodat ik zowel met mijn vrienden kan praten én het geluid van mijn games hoor op de Nintendo Switch. EPOS does what Nintendon’t?

Plug-and-Play

Indien je speelt op PC kan je de EPOS Gaming Suite downloaden. Deze applicatie laat je nog iets meer spelen met het geluid, de gevoeligheid van de microfoon en laat je bovendien ook kiezen tussen Stereo en 7.1 Surround geluid. Het is puur optioneel om hier mee te stoeien. In principe is het gewoon een laagdrempelige plug-and-play headset, waarbij je na het insteken van de dongle al gelijk verbinding maakt zonder dat je verder nog moet gaan stoeien voor het beste geluid. Maar goed, de optie is er in ieder geval wel.

De microfoon van de headset is daarnaast ook prima. Het is en blijft een headset met een kleine microfoon. Verwacht dus niet dat je als een of andere voorlezer klinkt die zijn stem heeft opgenomen in een geluidskamer met een top-kwaliteit studio microfoon. Voor wat het is, is het uitstekend, doet het zijn werk goed en is het wederom precies wat je verwacht van een microfoon op een headset in deze prijsklasse.

Verdict

De EPOS H3PRO Hybrid is een lichte, comfortabele en strakke headset met twee erg aantrekkelijke features waarvan er in ieder geval eentje ongetwijfeld een gamechanger is. De headset is te gebruiken op alle gangbare apparaten en consoles van deze tijd, waardoor je deze ook heel gemakkelijk kunt gebruiken voor meer dan één apparaat zonder te veel te rommelen met instellingen en aansluitingen. Het is een laagdrempelige headset met een gemakkelijke plug-and-play mentaliteit, maar biedt genoeg extra’s voor spelers die graag meer opties zien.