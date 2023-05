MSI 2023: Playin stage vandaag van start!

Vandaag gaat de eerste internationale toernooi voor League of Legends van start. De Mid Season Invitational is het toernooi waar normaal gesproken enkel de huidige nummers één van elke regio tegen elkaar strijden. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet waarin de grote regio’s een extra spot hebben gekregen. Over drie weken tijd weten we welke regio de eerste internationale prijs van het jaar binnen sleept. MSI 2023 begint in ieder geval vandaag met de playin stage.

In de MSI 2023 playin stage van strijden de second seat van de drie grote regio’s tegen een team uit één van de vijf kleinere regio’s. Voor de LEC is dat G2 Esports zijn spelen vanavond om 17:00 tegen de Braziliaanse LOUD. LOUD is zo’n typische team dat een stunt kan veroorzaken. G2 Esports moet niet denken dat ze deze game zo maar hebben gewonnen. Onze rivalen van Amerika komen met Golden Guardians. Golden Guardians neemt het morgenavond 17:00 op tegen GAM Esports uit Vietnam. Net zoals LOUD is GAM Esports in staat om te verrassen. We kunnen allemaal vast nog wel de legendarische game tegen Fnatic herinneren op Worlds een aantal jaar geleden.

Vanmiddag wordt MSI 2023 afgetrapt met de game DetonatioN FocusMe uit Japan tegen PSG Talon uit de PCS(Hong Kong, Macau, Taiwan). Van de eerste vier games die we te zien krijgen tijdens de playin stage is deze game wellicht een van de spannendste game om te zien. Over het algemeen zijn de teams uit Japan en PCS redelijk goed aan elkaar gewaagd. Hierdoor zijn de games explosiever en spannender om naar te kijken. De laatste game die morgenmiddag om 14:00 start is de game waar de Chinese Bilibili Gaming het op neemt tegen Movistar R7 uit Latijns Amerika. Verwachting bij deze game is dat het vrij eenzijdig in voordeel gaat zijn van BLG. De playin stage duurt tot en met zondag.