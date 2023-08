Bethesda onthuld 300 jaar aan Starfield geschiedenis

Met slechts enkele weken te gaan tot de lancering van Starfield, heeft Bethesda een diepgaande blik geworpen op de lore van Starfield door een tijdlijn te delen. Deze tijdlijn biedt fans een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld vanaf 2050 tot 2328, twee jaar voor de start van het spel in 2330

De lore van Starfield begint met de eerste aankomst van mensen op Mars in 2050 en bevestigt dat mensen tegen 2100 al in de ruimte leven. The United Colonies, een van de belangrijkste facties in het spel en de aanstichter van de Colony War, werd opgericht in 2159. The Freestar Collective, de andere aanstichter van The Colony War, werd officieel opgericht in 2189. Deze twee facties waren al betrokken bij een grote oorlog vóór de Colony War. In 2196 brak de Narion-oorlog uit over het Narion-systeem, maar in 2216 werd de vrede hersteld en werd de term ‘settled systems’ gecreëerd, waar het spel zich onder andere afspeelt.

Constellation, de ruimt verkennende organisatie waarvoor spelers in Starfield zullen werken, werd opgericht in 2275. The Colony War begon in 2307 nadat The United Colonies de Freestar Collective beschuldigden van het schenden van het vredesverdrag dat was opgesteld na de Narion-oorlog. Tijdens deze oorlog verkreeg Constellation zijn eerste artefact. De oorlog eindigde in 2311, en de rest van de tijdlijn behandelt belangrijke personen die zich bij Constellation voegen, eindigend met Constellation die in 2328 een diep ruimtescanner genaamd “The Eye” krijgt.

Je kunt de gehele tijdlijn vinden op de website van Starfield

Starfield wordt gezien als een van de meest verwachte games die naar Game Pass komen. Pete Hines van Bethesda nam onlangs de tijd om op Twitter de fans van Starfield gerust te stellen met de woorden: “we weten wat we doen”.

Take a deep breath. I have an amazing team. We know what we’re doing. — Pete Hines (@DCDeacon) August 11, 2023

Starfield, ontwikkeld door Bethesda Game Studios, zal beschikbaar zijn voor PC en Xbox Series S/X. Lang zul je niet meer op de game hoeven te wachten, vanaf 6 September kan jij je opnieuw helemaal onderdompelen in Bethesda zijn volgende grote RPG.

Ben jij enthousiast over de lore van Starfield? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.