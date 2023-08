Assassins Creed Mirage release datum vervroegd

Assassins Creed Mirage release datum wordt vervroegd! Eerst zou de game verschijnen op 12 oktober maar Ubisoft maakte bekend dat het project al afgerond is en de game “goud” status heeft bereikt (betekent niets anders dan volledig klaar en afgerond).

De aankondiging was te lezen op X. Natuurlijk gepost door de officiële pagina van Assassins Creed zelf, gevolgd met een hele korte video.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023