Geen Engelse stemmen in Like a Dragon: Gaiden op release

Yakuza fans opgelet! Zodra de game verschijnt in november is er op de dag van de release nóg geen optie om te kiezen voor Engels gesproken dialogen. De game lanceert met enkel Japanse dubs en Engelse ondertiteling. De Engels gesproken dialogen verschijnen pas later.

Het was eerder al een keer bevestigd tijdens een Panel, maar wie niet tot zijn ellebogen diep zit in de materie van de Yakuza titels heeft deze waarschijnlijk gemist. Niet getreurd, want één van de Engelse stemacteurs voor Like A Dragon: Gaiden heeft onlangs via Twitter/X laten weten dat er op release nog geen Engelse stemmen beschikbaar zijn in de game. Deze worden later via een patch toegevoegd.

Since Like A Dragon: Gaiden is a few weeks away and many may not know about this, thought I should let you know the English dub will not be available on the 11/8 launch date and will release as a post-launch patch (no official date yet). Hope you’ll look forward to it! pic.twitter.com/BWJcM5GvNz — Yong Yea 🐉 Eng Voice of Kiryu (@YongYea) October 15, 2023

De stemacteur in kwestie is Yong Yea. De kent ‘m misschien al van Youtube. Yea is geen onbekende naam binnen gamend Youtube, met vaak kritische content. Een poos geleden is hij begonnen met zijn droombaan: Stemacteur zijn voor videogames. Zo is hij binnenkort dus ook te horen als Kiryu als je kiest voor de Engelse stemmen in Like A Dragon: Gaiden, maar dus niet op release.

Wanneer de patch met de Engelse stemmen moet verschijnen is nog niet bekend. De game lanceert op 8 november 2023 en is enkel digitaal verkrijgbaar. De game komt gepaard met een demo voor Like a Dragon: Infinite Wealth, die in 2024 alweer verschijnt.