Preview: EA SPORTS WRC

EA SPORTS WRC is dé laatste topic als we praten over Rally simulators. Het team achter de bekende DiRT Rally-serie gaat verder met deze nieuwe titel binnen de EA familie.

Als echte simracer is deze nieuwe en onverwachte titel een must-have, een ware opvolger van DiRT Rally maar staat zeker niet in zijn schaduw. EA SPORTS WRC neemt je mee naar een realistisch avontuur op de baan maar ook off-track.

Wij hebben deze moddervette racer van Codemasters en EA al in onze handen gehad om te kijken wat er te wachten staat.

Klassement na klassement

EA SPORTS WRC geeft de wereld van rally racing weer een nieuw detail niveau dankzij allerlei verschillende modes van spelen. Wil jij gewoon een carriëre maken van Junior WRC en jezelf opwerken naar de hoofdklasse, natuurlijk kan dat! Toch liever een eigen team beheren en zoveel mogelijk winsten (zelf) binnen slepen en het meest succesvolle team ooit worden, ook voor jou is er plezier in deze game!

Met bijna 25 jaar aan historie heb je eigenlijk genoeg combi’s om te proberen. Van iconische omgevingen tot de meest legendarische auto’s. Met 78 bolide’s om uit te kiezen kun jij de 17 locaties overal ter wereld bescheuren en de snelste tijd neerzetten.

Deze rally game geeft je genoeg keus om jouw speelplezier aan te passen aan jou speelstijl. Of je nu een hyper realistisch race weekend wilt hebben of juist een simpele racer.

Een goed vervolg

Nu we ondertussen wel weten dat hetzelfde team van DiRT Rally achter deze nieuwe titel zit, kunnen we wel met zekerheid zeggen dat deze game duidelijk een evolutie laat zien. Desondanks we een vroege build van de game hebben gespeeld, was vrijwel alles goed te spelen en liep het spel vrij stabiel.

Hier en daar waren een aantal glitches en bugs die nogal grappig uitzagen maar wel zeker worden gefixt in de final build van de game voordat deze gereleased wordt. Een auto die bijvoorbeeld verdwijnt tijdens een podium ceremonie of een game die plotseling crasht, maar nogmaals deze zijn allemaal bekend en allang eruit gepatched.

De force feedback met een stuurwiel, mocht je deze hebben, is uitstekend. Door het nieuwe Dynamic Handling Systeem heb je meer controle over de auto dan in de DiRT Rally series. Het weegt echter niet af van het detail of realisme, tuurlijk voelen de verschillende terreinen compleet nieuw aan en is het eventjes wennen.

Mocht je de game met een controller spelen, dan lijkt deze meer op een combinatie van de originele DIRT-series en de voorgaande WRC-games. Een goed medium tussen wat gewicht maar ook gevoeligheid van de auto.

Ook grafisch ziet het spel prima uit. Door middel van de Unreal 5 Engine komt je omgeving tot leven. Alle 17 unieke locaties komen ieder tot zijn eigen recht, van zonnestralen in de sneeuw tot regende nachtraces. Voor de gemiddelde gamer meer dan zat, voor de echte simracer misschien wat overbodig aangezien zij toch iets meer gefocussed zijn op de tijden in plaats van de omgeving.

EA SPORTS WRC komt op 3 november uit voor de Xbox Series S | X, Playstation 5 en PC.