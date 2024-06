Summer Game Fest: Alan Wake 2 DLC komt eraan

De Summer Game Fest is klaar en misschien wel de grootste aankondiging van de avond was de Alan Wake 2 DLC. Voor veel mensen was dit de game van het afgelopen jaar en we kunnen dus weer terug naar de wereld van Remedy!

Alan Wake 2 Night Springs is de naam van de DLC en Sam Lake kwam ons gisteren de eerste trailer tonen van deze DLC. De DLC geeft Remedy nog meer vrijheid om te doen wat ze willen volgens eigen zeggen want het volgt verschillende ‘what if’ scenarios met bekende karakters uit het universum. Bekijk hieronder de trailer:

Dit is de eerste DLC voor Alan Wake 2 en brengt dus drie afleveringen met karakters die je misschien wel herkent, waaronder iemand van Control! In de beschrijving van de video staat dat je een time breaker kunt worden en tijd kan ombuigen om jouw toekomst te herschrijven. Of baan je in de weg van de mysteries van het universum. De laatste episode zou gaan over een obsessie als een grote fan waar je schaduwen met vechten in zoektocht naar de waarheid en liefde.

Remedy Entertainment heeft laten zien met Alan Wake 2 over geweldige schrijvers te beschikken en de DLC beloofd hier nog meer van. De game is op moment van schrijven al uit. Ga jij hem spelen? Laat het ons weten in de comments!