ZoMMOr: wij speelde Guild Wars 2: Janthir Wilds

Tijdens de zomer van MMO nieuws hebben wij al een aantal facetten van dit eeuwenoude genre besproken. Maar we willen jou ook verrassen met een toffe preview. Wij hebben vorige week namelijk Guild Wars 2: Janthir Wilds mogen spelen. Samen met een aantal lead developers werden wij door de expansion geleid. Daar willen we jullie graag meer over vertellen!

Dat Guild Wars 2 altijd een grote focus heeft gehad op het uitbreiden van de wereld door zowel throwbacks naar de eerste Guild Wars en al haar originele expansions, als het verzinnen van compleet nieuwe elementen die wel passen binnen de lore. Hier zijn ze wat mij betreft ook altijd in geslaagd. Alhoewel Secrets of the Obscure niet door de gehele fanbase goed werd ontvangen als het op conceptuele keuzes aankomt, lijkt Janthir Wilds weer te worden waar fans naar zoeken. ArenaNet heeft nooit slechte keuzes gemaakt als het aankomt op de story en lore in mijn ogen, maar lijkt nu wel weer te mikken op een gezonde dosis creativiteit gemengd met nostalgie. Dit keer ligt er wederom nadruk op de politiek in Tyria na het vormen van een eerste echte alliance. Bij zo’n alliance horen natuurlijke alle rassen die Tyria heeft. Die hebben we nodig om samen te zorgen dat we bestendigd zijn tegen een grotere vijand. Dit klinkt allemaal heel cryptisch (hehe), maar meer wil ik ook niet kwijt over het verhaal van Janthir Wilds. Wel neem ik jullie graag mee in een aantal andere aspecten!

Lowland Shores

Dit is het gebied waar wij voor het eerst kamp maken in de wilde omgeving van Janthir. Deze map doet iets dat Guild Wars 2 sinds Path of Fire niet meer met me gedaan heeft. Het brengt namelijk dat gevoel met zich mee dat de wereld daadwerkelijks groots en gevaarlijk is. Het gebied voelt alsof je in Scandinavië gaat hiken en de setting bevalt mij direct. Het voelt voor het eerst in lange tijd niet meer alsof je met je skyscale overal kan komen. Nee, je wilt juist weer wisselen van mounts en ook je nieuwe Warclaw goed benutten. Zowel Chloe Mills als Nick Hernandez nemen ons mee in deze nieuwe map. In de eerste missie ga je op expeditie en het voelt bijna alsof je in Monster Hunter gedropt bent. Terwijl Caithe de boomschors zit te inspecteren, is het aan jou om het gebied te verkennen. Torenhoge bomen, grootse bergen en de nieuwe Kodan overvallen je allemaal. Die Kodan komen als een soort guerilla strijders je opjagen om vervolgens je te verwelkomen in hun huis en zelfs je Warclaw z’n eigen slaapplek te geven. Ook het enemy design, de wolven en raven en nog veel meer, passen enorm bij de vibe.

Lowland Shores is een map zonder meta event. Nick Hernandez, die een van de map leads is, verteld ons dat Lowland Shores een echte comfort map is. Hier leer je het wilde gebied kennen, krijg je leuke challenges en er zijn her en der wat leuke combat sequences verstopt. Hearts (tasks) krijgen een tier systeem, waarmee je opbouwend betere beloningen krijgt en de Kodan worden vriendelijker naar je wanneer je tiers omhoog gaat, waardoor er nog meer kansen ontstaan binnen de map. Er is een arena fight sequence waar je met andere spelers in de arena mee kan vechten, of buffs kan geven door te jagen vanaf de zijlijn. Dit vond ik zelf een toffe toevoeging. In deze map krijg je dus voornamelijk meer te weten over de Kodan en hun cultuur, krijg je jouw land spear en je vernieuwde Warclaw mount. Ik was enorm onder de indruk van het map design, het thema en de Kodan en ben enorm benieuwd naar het ontdekken van de rest van Lowland Shores!

Janthir Syntri

De tweede map die we krijgen in het eerste deel van Janthir Wilds is een compleet contrastuele map tegenover Lowland Shores. Janthir Syntri is verrot, gevaarlijk en ergens een beetje luguber. Gevaar ligt op iedere hoek en de map is gebaseerd op een wildernis, een plek waar door de jaren veel gebeurd is. Aaron Roxby, lead designer van deze map, verteld ons veel over de rijke historie van de Syntri. Dit deel van Tyria heeft geleefd onder de tiranie van de White Mantle en de Mursaat. Ook zijn er een aantal throwbacks naar Guild Wars: Prophecies, waar ik helaas niets over mag zeggen. Hehehe. Deze map maakt gebruik van grote world events waar raid mechanics aan te pas komen. Zo is er een boss waar iedereen zijn of haar Warclaw moet berijden om een einde te maken aan het gevecht. Enorm cool, kan ik je vast vertellen! We hebben maar een kleine portie van deze map gezien, dus in onze volledige review zal je daar zeker meer over te zien krijgen.

Homestead

De Homestead, jouw eigen plekkie, is een bekend fenomeen inmiddels. We weten allemaal dat je hier decorations neer kan zetten, dat je andere characters hier chillen en werken en dat je jouw mounts kan aaien. Maar, het is daadwerkelijk nog zoveel meer dan dat. Je kan enorm veel decorations vrijspelen, meer dan 300 vanaf dag 1. Hieronder vallen ook een boel Guild Hall decorations. Je kan jouw vrienden uitnodigen en ook rechten geven om mee te helpen bouwen en ook het bouwen zelf is enorm uitgebreid. Er is veel vrijheid in je homestead en dit is echt een pluspunt voor mij. De controls van het plaatsen en bouwen lijkt enorm op het werken in een 3D programma. Er is een gedeelte voor farming, mining, chopping en ga zo maar door. Daarnaast staat er uiteraard een storage chest in je Homestead. Je kan je Homestead altijd betreden via een deur die je in de open wereld kan droppen. ArenaNet wilt dit maal echt dat je een thuis gevoel krijgt met het toevoegen van deze feature en it shows!

Guild Wars 2: Janthir Wilds is een expansion waar ik enorm enthousiast over ben, maar na Secrets of the Obscure ook hoop dat het verhaal iets beter uitgewerkt is. Kijk jij uit naar Janthir Wilds? Laat het ons weten! Je kan de uitbreiding spelen vanaf 20 augustus 2024. Vergeet niet te pre-loaden!