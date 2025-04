Yakuza 0 Director’s Cut komt naar de Nintendo Switch 2

Deze Yakuza Director’s Cut is een versie met nog meer content welk te koop is tijdens de launch van de Nintendo Switch 2! Het is de zoveelste game in lijn van third party developers die games naar de nieuwe Nintendo console brengt.

Yakuza heeft de laatste jaren enorm veel naam voor zichzelf gemaakt in de game industrie, met veel games die zij uit hebben gebracht dan wel onder de Yakuza naam, of onder de Like a Dragon naam. Het kon dan ook eigenlijk niet uitblijven dat deze serie niet op de Nintendo Switch 2 zou gaan verschijnen.

Yakuza 0 Director’s Cut voor de Nintendo Switch 2

Op moment van schrijven is de website van de director’s cut al online gegaan. Er is ook op deze website wat interessante informatie gegeven over het spel. Voornamelijk dat in deze versie er cutscenes komen te zitten welk niet in de eerdere versies beschikbaar zijn! Ook is er een online battle mode toegevoegd aan het spel. In deze modes kun jij met vrienden karakters uit het spel kiezen en hordes aan vijanden kapot slaan.

Op onze website is genoeg te lezen over de Yakuza franchise. Ga jij dit spel halen tijdens de launch van de Nintendo Switch 2? Laat het ons weten!