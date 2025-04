Daemon X Machina: Titanic Scion aangekondigd

Het vervolg op Daemon X Machina is aangekondigd tijdens de Nintendo Switch 2 Direct. In tegenstelling tot het eerste deel uit de franchise, is deel twee ook verkrijgbaar op PlayStation 5, PC en Xbox Series X. Uiteraard, verschijnt deze ook direct op de Nintendo Switch 2. De game komt op 5 september 2025 uit.

In tegenstelling tot de meer Armored Core achtige missies uit het eerste deel, betreden we met Daemon X Machina: Titanic Scion voor het eerst in een Open Wereld. Deze kunnen we zowel op het land, maar ook in de lucht verkennen. Dit doen we uiteraard weer met onze eigen custom Arsenal (Mech suit). De game richt zich op veteranen en nieuwkomers en maakt het mogelijk om de game te spelen in je eentje of samen met twee vrienden. Jaag op gigantische vijanden, pak hun wapens en uitrusting en verbeter zo beetje bij beetje je eigen Arsenal om het op te nemen tegen nog grotere gevaren.

Daemon X Machina: Titanic Scion Pre orders

Je kunt de game binnenkort vooruitbestellen in zowel digitale als fysieke vorm voor zowel de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Je kunt de game alleen digitaal kopen op PC. De fysieke versie verschijnt in een standaard editie voor €69,99, maar er komt ook een Limited Special Edition, met daarin de game, een soundtrack CD, art book, drie flight tag sleutelhangers en drie embleem patches voor €99,99. De digitale versie kost ook €69,99 met de optie om voor €20 extra de Deluxe Edition aan te schaffen waar je een expansion DLC bij krijgt. Voor nog eens 10 extra heb je Super Digital Deluxe Edition met eerdergenoemde DLC, maar ook nog eens een digitale artbook en soundtrack.