Molyneux kondigt Masters of Albion aan

Het is de Gamescom Opening Night Live and Peter Molyneux heeft zojuist op de stage zijn nieuwe game Masters of Albion aangekondigd!

Het is al een tijd geleden dat we van Peter Molyneux hebben gehoord. Maar hij is dan nu echt terug. En hij heeft een nieuwe game met zich meegenomen. Masters of Albion is het nieuwe project waar Molyneux nu mee bezig is.

Peter Molyneux

Wie kent hem niet, Peter Molyneux. Een bekende naam in de videogame industrie. Het meest bekend is de beste man natuurlijk van Fable. Niet al zijn games zijn helaas even goed ontvangen als dat Fable dit was. Maar nu is hij dus weer terug met Masters of Albion en gaat terug naar zijn roots.

Masters of Albion

Bekijk hieronder snel de trailer. Ga jij deze game ook proberen? Laat het ons weten!: