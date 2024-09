Gamescom 2024: preview Hela – als de kat van huis is

Gamescom 2024 missen wij nu al. Maar er zijn nog een heleboel artikelen en content die jij mag gaan verwachten op onze website! Hela is een aankomende game van de ex-werknemers van Unravel!

De Unravel serie zijn games waar mensen heel erg enthousiast over waren tijdens release. Toen wij de kans kregen om langs te gaan bij de ex-werknemers van deze game om hun nieuwste werk te zien was dit natuurlijk een no-brainer. Wat wij er van vonden? Dat lees je in dit artikel!

Over Windup Games

Windup Games zijn de makers van Hela. Het bedrijf is opgericht in 2022 met oude, en nieuwe mensen uit de game-industrie. Zij streven om spellen te maken waar spelers blij van worden en hun creativiteit de vrije loop mogen gaan. Gamen moet volgens het bedrijf een leuke tijd zijn en dat willen zijn met Hela ook voor de speler maken.

Hela

In Hela speel jij als een muis die een grote open wereld voor zich heeft. Of, naja, een achtertuin. Maar omdat het karakter een muis is ligt de schaal van het spel natuurlijk een stuk groter. Deze achtertuin is jouw paradijs en hierin kun jij verschillende puzzels en opdrachten alleen of met vrienden samen spelen.

Wat mij op viel tijdens de demo was eigenlijk dat dit vooral heel erg relaxed gamen is. Er zijn geen timers wat ik kon zien, maar eerder heel erg veel kleinere activiteiten die je kon doen. Ook was het erg leuk om te zien dat jij je voort kan bewegen op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld over de grond of door de lucht.

Hela ziet er vooral uit als een knusse tijd en dat is zeker voor de afwisseling enorm leuk om te spelen. Tijdens de demo zagen wij verschillende kleine puzzels en mogelijkheden om deze gedaan te krijgen. Het feit dat er ook online-mogelijkheden in zitten maakt dit vooral een hele leuke hub om met jouw vrienden samen te komen.

Wij kunnen niet wachten om meer te weten te komen over deze game. Wanneer er meer nieuws naar buiten komt, lees jij dit natuurlijk op onze website!