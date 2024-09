Review: Visions of Mana

Visions of Mana is het eerste nieuwe grote verhaal in de Mana Series na bijna 20 jaar. Square Enix heeft lang moeten denken over het vervolg van de game. Kwaliteit kost tijd zeggen ze wel eens en dat geldt voor Visions of Mana maar al te goed. Deze JRPG van Ouka Studios is het wachten waard geweest, want dit is één van de mooiste games die ik dit jaar heb gespeeld.

In Visions of Mana trekken we als Val, Careena, Hinna, Morley, Palamena en veel later ook nog Julei naar de Mana Tree voor een offer aan de Mana Godin. Dat doen we niet zomaar, maar om de wereld te redden en verdoemenis te voorkomen. Iedere regio in de wereld van Qi’Diel staat symbool voor een bepaald element. Om de zoveel jaar wordt iedere regio bezocht door een geest die het element representeert om een ‘Alm’ aan te wijzen voor het element. Deze Alm moet vervolgens op bedevaart naar de Mana Tree om de kracht van de Mana weer te versterken om de wereld in stand te houden. Hiervoor moeten ze zichzelf wel opofferen aan de Mana Tree. De Alms worden tijdens hun bedevaart naar de Mana Tree vergezeld door de Soul Guard, dat is Val. De Soul Guard is verantwoordelijk voor de Alms en zorgt dat ze veilig aankomen op hun bestemming.

We beginnen het avontuur met slechts Val en Hinna, de Alm of Fire. We beginnen onze tocht dan ook in de stad waar beide vandaan komen, Tianeea. Vanuit hier trekken we naar alle andere regio’s om daar de andere Alms te begroeten en ze mee te nemen op reis naar de Mana Tree. In traditionele JRPG fashion volgen we de voortgang dus aan de hand van hoeveel Alms we hebben voordat we naar de laatste bestemming mogen gaan. Wat lijkt om een tocht met een stevige pas, leidt al snel tot een avontuur vol met wendingen en verrassingen. Dit avontuur zit vol met charismatische personages, een simpel maar leuk verhaal, een grote en mooie wereld, optionele content en over het algemeen echt hele toffe real-time action combat!

Een meeslepend verhaal

Iets wat Visions of Mana in mijn ogen heel goed doet is het vertellen van een eenvoudig te volgen, maar toch enorm meeslepend verhaal. Dit wordt ondersteund door de personages die vol met charme en persoonlijkheid zitten. Ik leef echt mee met de personages in Visions of Mana en de game wordt niet te vaak, maar ook niet te min onderbroken met verhalende cutscenes of gesprekken onderweg. Er zit een heerlijke flow in, met net genoeg aan side content zodat je eigenlijk nooit lang genoeg afgeleid bent van de rode draad en je voortdurend vastgehaakt zit. Op sommige momenten zit je bijna een half uur aan een stuk door wel van verhaal naar verhaal te hoppen, maar dit vond ik eigenlijk nooit storend. In tegendeel zelfs. Ik geniet intens van het verhaal in deze Mana game en het is dan ook heel goed te volgen.

Er zitten wendingen in op momenten waar je ze ook verwacht die dan toch even voor wat verfrissing zorgt. Als ik ergens iets van moet vinden, dan is het wel dat er opeens een heel groot obstakel bij lijkt te komen op het moment waar je bijna dacht klaar te zijn. Dan voelt opeens die eindsprint naar de finale als een hele lange adem, maar ook dit was niet heel erg storend. Omdat de game verder gewoon heel leuk is en lekker wegspeelt.

Veelzijdige combat

De combat in Visions of Mana is best wel uniek te noemen. Elementen spelen een grote rol in deze game en gedurende het verhaal krijg je nieuwe ‘Elemental Vessels’. Deze Vessels bevatten letterlijk de kracht van het element. De verschillende elementen zijn vuur, water, wind, maan, aarde, hout, licht en duisternis. Je kunt zo’n vessel vervolgens aan één personage geven. De eerste keer dat je dit doet per personage krijg je een speciale cutscene waarin je ziet dat de hele outfit en vechtstijl van dat personage veranderd. Het element dat je draagt op je personage bepaald namelijk het uiterlijk, maar ook het wapen waarmee je vecht en verschillende aanvallen en bonussen die je hebt.

Iedere vessel geeft je personage een unieke class en die verschillen ook nog eens van personage tot personage. De vuur-vessel op Val kan bijvoorbeeld voor een heel soort andere class zorgen dan wanneer je de vessel aan Careena geeft. Op deze manier kan je goed spelen met de builds van je personage op basis van smaak en handigheid voor bijvoorbeeld bossfights. Sommige classes zijn meer gefocust op melee damage, andere op magic en de ander weer op het versterken van je team en verzwakken van de vijand. Je kunt vervolgens ook zo vaak als je wilt veranderen van class. Ook heb je de mogelijkheid om iedere class afzonderlijk sterker te maken en nieuwe aanvallen en bonussen vrij te spelen.

Je kunt je personage vervolgens vier skills geven die je op een hot-key kunt zetten en je kunt er iets meer kwijt in een ring-menu. Tijdens een gevecht speel je altijd met drie personages, dus je moet er later in de game 2 aan de kant zetten. Geen zorgen, want ze krijgen wel gewoon evenveel XP, waardoor je altijd kunt switchen tussen je personages. Ieder element heeft een unieke aanval die per element hetzelfde is voor alle personages. De speciale aanval van het moon-element is om alle vijanden in een bubbel te vertragen, terwijl al je eigen aanvallen sneller zijn in diezelfde bubbel. Voor het water element is de speciale aanval een letterlijke waterpistool die enorm veel damage doet en vijanden omver kan blazen. Al deze speciale aanvallen kan je ook nog eens upgraden waardoor je ze kunt opladen voor een nóg sterkere aanval.

Ieder personage, afhankelijk van de class heeft dus een unieke speelstijl met een bepaald wapen. Wissel je van class? Dan gebruik je misschien een ander wapen en ziet jouw moveset er weer heel anders uit. De speelstijl veranderd ook enorm tot het moment dat ik aan het einde van de game niet eens alles heb kunnen testen, maar wel enorm veel verschillende classes per personage heb geprobeerd. Veruit mijn favoriete is de Knightblade class van Morley waarin hij twee dolken gebruikt en een letterlijke critical hit machine is. Verder vind ik de Reaper class enorm fijn met Palamena die een zeis gebruikt. Ook Julei met een vuur vessel speelt geweldig terwijl hij vijanden letterlijk omver mept met een veel te grote hamer.

Visuals of Mana

Eerlijk is eerlijk, maar ik heb volgens mij nog nooit zo’n mooie JRPG gezien. Het is alsof ik een Studio Ghibli film zelf aan het regisseren ben door deze game te spelen. Alles is ontzettend kleurrijk, de wereld is groot, mooi en een absoluut plezier om doorheen te rennen met of zonder mount. De open gebieden in deze game zijn dus zodanig groot dat je ze kunt verkennen op de rug van een Pikul, een soort van schattige grote wolf. Het is bijna ongelofelijk hoe mooi deze game is. Ik heb de game dan ook in Quality Mode gespeeld en de haperingen hierin zijn eigenlijk heel erg beperkt gebleven. Visions of Mana draait ook in deze mode op 60FPS, maar op sommige momenten, vooral als het heel druk is en er veel gebeurd, willen er wel eens wat frames droppen. In de Perfomance Mode ziet de game er nog steeds enorm mooi uit en heb ik eigenlijk helemaal nooit last gehad van framedrops.

Verdict

Visions of Mana is de mooiste JRPG die ik ooit heb gespeeld met een aangrijpend en meeslepend verhaal. Het doet in die zin eigenlijk niet per se iets nieuws, unieks of speciaals. Het is een vrij simpel en eenvoudig te volgen verhaal met voorspelbare plotwendingen. Op het gebied van stijl doet deze JRPG voor mij wel iets nieuws en dat is een samenhangen wereld neerzetten die redelijk vrij te verkennen is, enorm groot is en geen last heeft van de typische JRPG gangetjes-levels. De game wordt regelmatig onderbroken door stukjes verhaal die ook erg goed in elkaar steken en veel emotie met zich meebrengen. Grafisch en audiovisueel is de game enorm top en ook de combat is wat mij betreft een enorm groot pluspunt in deze game. Het is dynamisch, op eigen smaak aan te passen met enorm veel verschillende mogelijkheden en stijl.

Daarmee wil ik eigenlijk afronden door te zeggen dat deze JRPG echt gewoon enorm stijlvol is en een must-play is voor alle JPRG liefhebbers. Voorkennis van de Mana-serie is dan ook helemaal niet nodig om deze game in te stappen.