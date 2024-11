Stellar Blade krijgt een Nier Automata DLC

Nier Automata komt naar Stellar Blade in de vorm van kostuums en meer. Een combinatie van Best Girl in een van de meest recente PlayStation 5 action games. De Nier Automata DLC verschijnt op 20 augustus en komt gepaard met nog meer extra’s, waaronder nieuwe outfits voor Eve en een gloednieuwe Photo Mode

Vanaf 20 november 2024 is de update live en wordt onder andere de Emil Shop toegevoegd aan de game. Deze winkel bevat 11 in-game items die speciaal zijn ontworpen voor deze samenwerking die dus zowel een Stellar Blade als een Nier Automata tintje hebben. We zien onder ander de klassiek outfit uit Nier van 2B, maar ook van 2A. Verder zien we Pod 042 en wapens geïnspireerd op Nier Automata. De samenwerking is tot stand gekomen uit weder respect tussen de twee directors van beide titels.

Stellar Blade Photo Mode en meer

Naast de Nier uitbreiding komt Photo Mode eindelijk naar de game en kan je je nieuwe Nier-outfits gelijk in de schijnwerpers zetten met Eve in verschillende poses. Naast de Nier outfits komen er ook vier nieuwe andere outfits naar de game en een nieuwe accessoire. De Symbol of Legacy accessoire veranderd de looks en presentatie van de Tachy Mode voor nog meer nieuwe cosmetische aanpassingen. Je kunt er vanaf deze nieuwe update ook voor kiezen om met Eve te spelen zonder paardenstaart en de lip-sync werkt nu met 6 nieuwe talen (Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees en LA Spaans).

Niet alleen op het gebied van cosmetics, maar ook gameplay worden er dingen aangepast en toegevoegd. Zo komt met de nieuwe update een auto-target feature en een ballistic correction update die worden toegevoegd aan de insta-kill skills van de vijanden voor nóg meer dynamiek in de nu al intense gevechten.