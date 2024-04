Review: Stellar Blade

Nog nooit heb ik het zo warm gehad tijdens het gamen, dan tijdens het spelen van deze nieuwe titel: Stellar Blade . Deze titel, voorheen bekend als project EVE, is gemaakt door SHIFT UP . Deze Koreaanse ontwikkelaar heeft geen immens grote track record qua games, maar staat bijvoorbeeld bekend om het meewerken aan games als Blade & Soul (MMORPG). Laten we kijken hoe deze nogal controversiële game het doet!

Als immens MMO fan was ik enorm benieuwd naar Stellar Blade, gezien de combat en graphics in de stijl vallen van Blade & Soul, maar in de vorm van een action RPG. Stellar Blade krijgt enorm veel vergelijkingen met games als NieR: Automata, Sekiro en Bayonetta. Echter kan ik alvast zeggen, dat de game veel meer voelt als een Soulslike met extra mogelijkheden, dan een NieR game. De game is geen grap, maar heeft daarentegen wel 2 difficulty modes, waar de story mode je een quick time event geeft om te ontwijken bij fatale aanvallen. Om dan ook meteen de controversie aan te halen, die vooral ligt omtrent de lichaamsverhoudingen van Eve (de main character). Ik persoonlijk ben alleen maar blij dat in een wereld vol polarisatie en waar media eeuwig veranderd met de nieuwere generaties aan gamers, dat er toch nog ruimte wordt gemaakt voor games die eigenlijk een beetje ‘schijt’ hebben. Waar mensen over vielen, is dat dit soort personages als Eve, de body standards die mannen zouden willen zien in een vrouw hierdoor niet meer realistisch zouden zijn. Mijn vraag is dan: Hoe realistisch zijn mannelijke personages in games? En met die vraag gesteld te hebben, wil ik over gaan naar wat het echt om draait, de game!

Concept Project Eve

Project Eve, nu dus bekend als Stellar Blade, kwam bij veel mensen over als een game die erg ging lijken op Devil may Cry of Bayonetta. Dat is qua over-de-top styling misschien wel zo, maar conceptueel dus heel anders. Hoe de game werkt is meer vergelijkbaar met een Dark Souls. Je werkt van camp naar camp en alles daartussen is out to kill you. Je camps zijn een soort van Bonfires, alleen in plaats van 1 menu, doet de game het iets interactiever. In je camp kan je namelijk op je strandstoel gaan zitten om even bij te komen van alle helse dingen die je net mee hebt gemaakt, maar je kan even goed de vending machine gebruiken om nieuwe items te kopen met de ‘souls’ die je net gespaard hebt. Jouw EXP voor nieuwe skills kan je dan weer uitgeven bij een ander deel van je camp. Daarnaast heb je nog upgrades voor je wapen en personage en kan je toffe outfits maken. In de basis lijkt het dus op een Soulslike en dat is het ook, echter met meer RPG elementen. Zo heb je een heel skill menu waarin je passives en actives kan kopen met skill points. Hoe zit dat dan met de combat?

Tactische combat

Waar een Sekiro enorm parry heavy is en een Dark Souls wat meer richting het ontwijken gaat, zit Stellar Blade hier een beetje tussenin. Door de extra skills die je kan vrijspelen is de combat niet alleen een stuk uitgebreider, maar ook een stuk sneller. Anderzijds biedt de game je de mogelijkheid om echt jouw speelstijl te vinden en die ook te baseren op het soort vijand dat voor je staat. Zo is de perfect parry altijd goed om te gebruiken en biedt deze ook veel opties om meer damage te doen op terugslag, maar is de timing hiervoor heel nauw. Ik moet zeggen dat het voor mij ook even duurde voor dat de parry window klikte met wat ik gewend was van andere games. Maar, wanneer je deze timing perfect hebt, zit je goed! Anderzijds biedt de game je ook meerdere opties voor perfect dodges, wanneer de vijand een fatale aanval doet, krijg je een kleine visuele hint waarop je kan reageren met een voorwaarde of achterwaarde dodge, gevolgd door een terugslag vanuit Eve naar de vijand. Dit maakt de speelstijl divers en dat wordt alleen maar beter met de hoeveelheid aan enemy designs die je tegen komt, die allen een andere manier van spelen vereisen. Dat stukje over enemy designs is hetgeen dat de game ook aardig uitdagend maakt. Er zijn aardig wat verschillende soorten vijanden en ze spelen allemaal anders. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een finishing attack te doen, of een stealth kill! In het begin heb je bij een nieuwe enemy type dus ook aardig wat moeite met door te krijgen wat de beste speelstijl is. Ga ik voor die perfect parry streak, of moet ik hier toch wat meer ontwijken en terugslaan? Alles in de combat van Stellar Blade voelt belonend en als het eenmaal klikt, kan je niks meer doen dan verliefd worden op hoe vloeiend de game speelt. Als ik dan al een puntje van kritiek mag geven, dan is het dat ik vind dat er best snel nieuwe skill points beschikbaar zijn, wanneer je goed speelt. Ik liep altijd enorm ver voor mijn mijn skill points, tegenover wat ik vrij kon spelen.

Ditzelfde geld voor boss fights, die zijn allemaal enorm uniek en ook super tof om tegen te spelen. Stellar Blade is een leerproces en i’m here for it.

De wereld van Stellar Blade

De wereld van Stellar Blade bestaat uit veel open stukken maar ook veel lineaire gedeeltes. Soms blijft je character vasthangen in rotsen of stukjes van de omgeving door de ietwat rare movement op momenten, maar verder is het rennen door deze mooie wereld een naadloze ervaring. Als ik al een minpunt moest hebben, dan is het dat de item distribution nogal snel verloopt voor een wereld waarin alles kapot is. Verder zit de wereld vol met toffe side quests, platforming en puzzels. De puzzels zijn enorm tof en uitdagend en zitten hem al in kleine dingen als het onthouden van codes om kistjes of deuren te openen. Ook stimuleert de game dat je gaat backtracken, want je vind soms pas items die je eerder nodig had, een paar uur verder. Dit vond ik super tof, want het maakt content veel leuker om opnieuw te spelen. Platforming is vergelijkbaar met de Horizon games, het voelt vloeiend maar simpel, wat precies past bij de wereld van Stellar Blade.

Er is verhaal trouwens

Stellar Blade heeft natuurlijk ook gewoon een verhaallijn, eentje die niet enorm diep is, maar wel heel leuk om te volgen. Emotie wordt goed overgedragen voor de stemacteurs (zowel Koreaans als Engels) en er is goed schrijfwerk gaande. Vergelijk de story met een Bayonetta of Devil May Cry met meer emotie. Eve komt namelijk terecht op een post apocalyptische aarde, waar ze de missie heeft om het kwaad weg te drijven, zodat de mensheid weer kan herrijzen. Wat passend is, gezien Eve haar rechterhand Adam heet, een human die geboren is op aarde. Je komt tijdens je rit veel leuke en memorabele personages tegen, die ook weer allemaal een eigen verhaal hebben. het verhaal is qua scope enorm passend bij de gameplay en voegt echt toe aan de game.

Stijlvol en mooi

Stellar Blade kreeg niet alleen aandacht vanwege de lichaamsverhoudingen, maar ook vanwege de grafische stijl, en terecht! De game zit vol met grote set pieces die consistent enorm mooi zijn. Daarnaast zijn de gezichten in Stellar Blade echt fenomenaal gedaan. Dit is niets minder dan een grafisch hoogstandje, eentje die ook nog eens enorm in mijn straatje past. De art style liet me denken aan Platinum Games’ Astral Chain, maar dan hyperrealistisch. Daarnaast is het concept van de wereld ook enorm goed uitgedacht en dat zie je terug in alle designs. Ik hou wel van een sci-fi setting met enorm smerige monsters, lijkt wel een soort Australië in de toekomst. Alsof mooie graphics niet genoeg zijn, loopt de game ook enorm soepel. Er zijn 3 modes; je grafische hoogstandje en je performance mode, of een hybride van de 2. Alle modes lopen soepel, zien er goed uit en zijn vrijwel zonder bugs. Dat alleen is in deze tijd al prees waard.

De muziek in Stellar Blade is een unieke, waar een soort euforische vocals samengaan met cinematische en pop-achtige instrumentals. In je camp kan je wisselen van nummers, wat een leuke toevoeging is.

Verdict

Stellar Blade is een enorm sterke titel vanuit een studio die vrij onder de radar is geweest tot nog toe. Ik ben verliefd geraakt op de combat, wereld en vibe van Stellar Blade. Er zijn wat kleine opmerkingen te maken over de game, maar overkoepelend is de game gewoon naadloos. Het is een game die me op meerdere momenten laat denken aan veel andere games, maar tegelijk voelt als een unieke ervaring. Hou je van action RPGs? Dan ben je bij Stellar Blade aan het juiste adres!

9/10 GYAT - 9/10 9/10