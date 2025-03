LEGO Pokémon officieel aangekondigd

De samenwerking waarvan je eigenlijk wel wist dat deze niet kon uitblijven. LEGO en Pokémon slaan eindelijk de handen ineen om samen bouwwerken uit te brengen van de grootste entertainment franchise ooit: Pokémon. We moeten er helaas, wel nog een tijdje op wachten.

LEGO is on a roll. De speelgoedfabrikant is de laatste jaren actief bezig om de hele wereld te vereeuwigen in LEGO-blokjes. Zo zagen we de onwaarschijnlijkste samenwerkingen tussen LEGO, Nintendo, Formule 1, Minecraft, The Lord of the Rings, Marvel en nog veel en veel meer. Ondertussen hebben we bouwsets van Super Mario, The Legend of Zelda en zelfs Animal Crossing. Dit jaar zien we de komst van een LEGO Game Boy, LEGO Nike schoenen, maar in 2026 staat het pas echt te gebeuren want in 2026 zien we bouwsets van LEGO Pokémon.

Naast de officiële bekendmaking is er nog niets bekend. Al, doet de aankondiging vermoeden dat we in ieder geval een Pikachu set krijgen. Al is dat natuurlijk wel een gegeven. Check hier de teaser website.

Meer dan dit hebben we voor nu helaas niet voor je, maar wil je ondertussen toch meer teruglezen over LEGO? Check hier dan ons verslag van LEGO World 2024.

Kijk jij uit naar LEGO Pokémon?