Silent Hill f speelt zich volledig af in een Japans dorp

In een ietwat vreemde, maar typisch Japanse stijl heeft Konami meer informatie gedeeld omtrent Silent Hill f, de nieuwste grote game release binnen de Silent Hill franchise. Onder andere meer informatie over de setting, het verhaal en de muziek werd toegelicht in een ongeveer 35 minuten durende video.

Het motto van Silent Hill f is “Find the beauty in horror”. De leefregel van deze game is volledig geschreven met dit motto in gedachten. De filosofie achter deze spreuk heeft alles te maken het feit dat wanneer iets zo ontzettend mooi is en zo perfect is, het bijna angstaanjagend is of zelfs heel erg creepy. Dat gevoel wil Konami creëren met deze nieuwe titel binnen de franchise, die voor het eerst in 25 jaar zich helemaal afspeelt in een Japans dorpje.

De game speelt zich af in de jaren 60 van de vorige eeuw in een fictief dorpje genaamd Ebisugaoka. Dit dorp is gebaseerd op een echt bestaand dorp, namelijk Kanayama in Gero. We zien dan ook heel kort dat locaties uit het dorp op bepaalde manieren bijna 1 op 1 overgenomen zijn in de game wereld. Dit dorp werd als inspiratiebron gekozen door haar unieke en doolhofachtige uitstraling. Hierdoor past deze perfect bij hetgeen de ontwikkelaars voor ogen hebben voor deze Silent Hill titel in Japanse setting. Het verhaal is geschreven door ryukishi07, wiens echte naam onbekend is. Hij is een bekende auteur van de bestverkopende boekenreeks “when They Cry”.

We spelen in dit deel als Hinako, een jonge Japanse vrouw. De schrijver merkte op dat we tot nu toe in Silent Hill titels altijd vrouwen tegenkomen met een heel slecht lot. Daarom heeft de schrijver er voor gekozen om dit keer te gaan voor een vrouwelijke protaginst, die zoals je gewend bent van de franchise, kampt met haar eigen problemen. Net als voorgaande titels zijn de horrors om je heen ook een manifestatie van al het kwaad, zonde en duistere energie in het personage.

Sinds de oorsprong van de franchise speelt de game zich af in het Westen. Het begon allemaal met een Westerse setting met Japanse invloeden. Naarmate de franchise groeide, bleef de game zich afspelen in het Westen en verdwenen de Japanse invloeden langzaam. De ontwikkelaars willen dit een beetje terugdraaien en hebben er daarom dit keer voor gekozen om het echt 100% Japans te doen. Japanse setting met Japanse invloeden, maar toch nog genoeg internationale aangrijppunten om het voor iedereen interessant te houden.

Silent Hill f komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam, Epic Games en Windows. Er is nog geen release datum bekend gemaakt. Meer over Silent Hill? Lees hier onze remake over de Silent Hill 2 Remake.,