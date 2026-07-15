Review | HP OMEN MAX 16-ak0615nd

De HP OMEN MAX 16-ak0615ND is smal, subtiel én sterk. Deze configuratie kost je bijna twee ruggen, wél krijg je een hele hoop ervoor terug. Is dit subtiele model een uitblinker, of zijn er betere opties voor de prijs?

De HP OMEN MAX 16 is het flagship model van de HP OMEN laptops (de grote broer van de HP OMEN 16-an0077nd, check de review), dat betekent ook betere hardware. De samenstelling die ik heb mogen bekijken is als volgt:

AMD Ryzen AI 7 350

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU met 12 GB GDDR7

32 GB DDR5-5600, verdeeld over twee SO-DIMM-modules

1 TB SSD

16-inch IPS-scherm, 2560 × 1600, 240 Hz, 500 nits

70Wh-accu

Gewicht van ongeveer 2,42 kg

Dikte van ongeveer 22,7 mm

Bouwkwaliteit en design

De HP OMEN MAX 16 is het nieuwe flagship model vanuit HP OMEN. Dit model is hoofdzakelijk zwart en heeft geen uitgesproken designkeuzes. De laptop oogt praktisch en ingetogen, maar ergens ook wel een beetje luxe. Dat komt omdat er voor een zwarte kleur met satijne afwerking is gekozen. Het oogt heel mooi, maar is heel vlekgevoelig. Het gebruik van een brillendoekje na ieder gebruik is dan ook wel een must.

Het model heeft RGB dat zit verwerkt achter het toetsenbord én in een lightbar vorm, de functie is uiteraard uit te zetten. Ideale laptop om mee te nemen naar kantoor overdag, en om in de avond gewoon een zware game op te starten.

Het is een vrij smalle laptop, met een dikte van ongeveer 22,7 mm. Daarmee valt hij niet in de categorie ultradun, maar hij mag er zeker zijn als je hem afzet tegen de kracht die erin zit. Hij weegt ongeveer 2,42 kg, wat hem iets zwaarder maakt dan concurrerende laptops. Hij is dus prima om af en toe mee te nemen, maar voor dagelijks woon-werkverkeer kan hij aan de zware kant zijn.

I/O, audio en accu

De HP OMEN MAX 16 heeft een lekker aantal aansluitingen. Aan de rechterkant krijgen we een high-speed USB 3.0-aansluiting, die ook aan de linkerkant te vinden is samen met een high-speed USB-C-aansluiting, evenals een 3.5mm jack. Aan de achterkant vinden we de poort terug voor het netsnoer,, nog een high-speed USB 3.0, één ethernet-poort én een HDMI 2.1-aansluiting. Dit alles zorgt voor meer dan voldoende opties voor ieder soort gebruiker.

De accu is verder prima, sterk maar niets speciaals. Gamen op accu is sowieso geen aanrader natuurlijk, alhoewel hij het wel goed doet dankzij de Ryzen AI-Chip. Deze optimaliseert niet alleen de performance maar tegelijkertijd ook de batterijduur. Bij licht gebruik lijkt de batterij onsterfelijk te zijn, denk bijvoorbeeld aan het nieuws lezen of filmpjes kijken op Youtube.

De speakers in de HP OMEN MAX-seriebieden een breed geluidsprofiel dat meer dan prima klinkt, het was zelfs aangenaam om muziek te luisteren via de speakers. De webcam is enorm goed voor een gaminglaptop én heeft een fysieke webcamcover, zo kun je altijd je privacy bewaren wanneer je hem niet gebruikt.

Performance

Beginnend met de Nvidia RTX 5070 Ti Laptop GPU, deze heeft enorm sterke eigenschappen voor gaming op ultra-instellingen. Ray tracing is natuurlijk mogelijk maar vergt nog steeds wat van je systeem. Verwacht dat je hier soms even de settings moet tweaken, maar de 12 GB aan VRAM biedt genoeg ruimte, zelfs voor het gebruik van een extern scherm met een hogere resolutie. Al met al blijft dit een krachtige GPU voor veel games op high tot ultra, zeker als je slim gebruikmaakt van DLSS en hier en daar wat tweakt aan graphic settings.

Die performance zie je voornamelijk terug op het ingebouwde beeldscherm. Met een resolutie van 2560 × 1600 op 16 inch, 240Hz én 500 nits krijg je echt veel waar voor je geld. Verrassend genoeg zijn veel gaminglaptops, ook in 2026, nog best mager qua scherm. Tenzij je bereid bent om in te leveren op Hz of meer geld neer te leggen. Wél stoorde ik mij aan de keuze voor een 16:10 verhouding van scherm. Niet veel games lopen namelijk op deze resolutie waardoor menu’s, UI’s of algehele gameplay ervaringen er anders uit zien dan de bedoeling is.

De AMD Ryzen AI 7 350 is in combinatie met 32 GB aan werkgeheugen een setup waar je veel aan hebt. De laptop is enorm krachtig voor vrijwel alle taken die je jezelf kunt bedenken. Grafisch en creatief werk, multitasken én gamen zijn een lachertje voor deze samenstelling. Ook is de laptop goed voor AI-workloads in bijvoorbeeld Lightroom en andere creatieve toepassingen zoals het genereren van beelden en andere AI-ondersteunde workflows.

Blijft lekker koel

Deze HP OMEN MAX heeft een dunne bouw krijg je een aantal flinke ventilatoren in dit model. De laptop heeft aan de onderkant, zijkanten en achterkant voldoende uitgangen voor een goede airflow en blijft daarmee ook lekker koel. Zelfs tijdens lange sessies met zwaardere games wist de laptop relatief koel te blijven, op tafel zowel als op je schoot. Dat is voor veel andere merken nog steeds een aandachtspunt, dus HP weet hier duidelijk waar de focus moet liggen.

De laptop is vrij stil, maar kan op piekmomenten wel goed blazen maar wordt niet al te hard. Tevens heb ik geen rare of storende geluiden waargenomen. Dat maakt hem prettig in gebruik, zeker als je ook gewoon even wilt werken of browsen zonder dat de koeling constant op de voorgrond zit.

Verdict

De HP OMEN MAX 16-ak0615ND is precies wat hij probeert te zijn: een krachtige gaminglaptop die niet schreeuwt dat het een gaminglaptop is. Hij combineert een strak en subtiel design met sterke hardware, een verrassend goed scherm en uitstekende koeling.

Wél zijn er lichte kanttekeningen waar je rekening mee moet houden. De satijne afwerking van de HP OMEN MAX maakt een brillendoekje binnen handbereik een must-have én de keuze voor een 16:10 verhouding aan display. Toch zijn dat compromissen waar je in de praktijk prima mee kunt leven.