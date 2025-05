Preview: The Legend of Zelda (Switch 2 Editions)

The Legend of Zelda is één van de titels waar Nintendo bekend om staat. Veel mensen kopen dan ook een console om alléén Zelda te spelen. Helaas heeft de Nintendo Switch 2 geen nieuwe Zelda titel voor ons maar krijgen we upgrades van de afgelopen twee games: Breath of The Wild en Tears of The Kingdom. Twee games die berucht zijn in de community die er voor zorgde dat de community zich opsplitste in twee fronten.

Desondanks de game door de een geliefd en de ander gehaat is, geeft Nintendo toch nog wat liefde aan de twee games. Zo hebben beide games er ook voor gezorgd dat men een Nintendo Switch ging kopen (ik ben een schuldige hiervan), wat weer de salescijfers van de console omhoog krikte. Toch wilt Nintendo beide games ook behouden op de Switch 2, die vele male krachtiger is dan de originele console. Beide games hebben een flinke upgrade gekregen in hun performance maar ook het grafische aspect. Naar mijn mening hadden Breath of The Wild en Tears of The Kingdom al op initiële launch zo moeten spelen als dat ze op de Nintendo Switch 2 doen.

Dé Zelda game waar een splitsing van de community ontstond, is back. Dit keer in een veel beter jasje dan te voren, zo goed zelfs dat ik de game eigenlijk een tweede kans wil geven. Zelf heb ik Breath of The Wild maar kort gespeeld, omdat ik niet bepaald in het verhaal kwam noch speelstijl van de game. Sinds het hands-on event ben ik ook gaan realiseren dat ik niet alleen door de vorige twee aspecten gestopt ben met spelen, maar ook door performance.

Het éérste wat opviel bij Breath of The Wild is natuurlijk de 60FPS waarop de game draait, zowel in docked mode als in handheld. Een van de must-haves die deze game mistte bij release. Dankzij de hogere, maar ook stabielere FPS, worden je inputs ook beter en sneller geregistreerd. Alle acties die je doet in de game voelen dan ook direct en geven een beter gevoel van controle, zoals bij het paardrijden of boogschieten.

Zodra je Breath of The Wild (opnieuw) begint te spelen, is er één upgrade direct merkbaar. De loading screens duren nu nog maar een fractie van een seconde. Hierdoor behoudt het spel zijn momentum en krijg je niet om de haverklap dezelfde tips te zien op een loading screen. Persoonlijk vind ik dit een major Quality-of-Life update waardoor ik de game een tweede kans wil geven.

Verder ziet Breath of The Wild er gewoon mega goed uit en zie je wat de game eigenlijk had moeten zijn op launch. De open gebieden zien er een stuk levendiger uit doordat de console gewoon meer kracht heeft om meer te renderen. We hebben verschillende save files gespeeld: de opening van de game, vervolgens een wandeling gemaakt door Korok Forest en heb ik ook nog geprobeerd om een Guardian petsen te geven (helaas kreeg ik de koude douche).

In alle scenario’s en savefiles zag de game er gewoon uitstekend uit en gaf de upgrade de game zelfs een totaal nieuwe beleving. De FPS bleef lekker stabiel en zagen we eigenlijk niet vallen onder de 60FPS, ook niet in het befaamde Korok Forest die volgroeid zit.

Het vervolg van Breath of The Wild was natuurlijk ook aanwezig en ook Tears of The Kingdom zag er adembenemend uit. Ook hier hadden we de keuze uit een aantal verschillende savefiles en manieren om te spelen. In handheld en docked mode zag deze game er ook identiek uit en draaide deze hetzelfde, evenals Breath of The Wild hierboven.

Waar Breath of The Wild grote upgrades heeft gekregen, heeft Tears of The Kingdom meer aandacht gekregen op detail. Natuurlijk draaide deze game ook op een soepele 60FPS en reageerde de inputs ook lekker snel. Een fijner oog voor detail is echter nodig om de aanpassingen van Tears of The Kingdom te zien. Bij ons viel op dat de game textures gebruikte van hogere kwaliteit waardoor er meer diepte ontstaat in bepaalde oppervlakken zoals steen. Ook zagen we dat er iets meer particles waren bij effecten, bijvoorbeeld als je wapen kapot gaat of bij een explosie.

De grootste verandering is naar mijn mening de render distance. Dit viel al heel snel op bij het spelen van het openingssegment waarbij je naar Hyrule stort. Zo hangt er niet meer een grijze waas in de verte en was het ook mogelijk om in de depths verder te kijken dan je gewend bent. Zelf vind ik het een plus en laat zien dat Nintendo al goed opweg was met de game bij release maar nu met de Switch 2 de echte optimalizatie heeft kunnen toepassen.

Ook deze game staat op mijn lijstje om opnieuw te spelen zodra de Switch 2 uitkomt!

Zelda Notes, dé Sidekick

Wat een totale nieuwe additie is bij de Switch 2 versies van beide The Legend of Zelda games, is een nieuwe app voor je mobiele telefoon. Deze app maakt je avontuur door Hyrule iets makkelijker dan voorheen. Open bijvoorbeeld een live map om te helpen met navigatie of zoek tips op van andere spelers.

Gebruik je de App bij Tears of The Kingdom, dan heb je ook nog een extra functie; blueprint sharing. Deel jouw creaties met de community door je in-game creaties te uploaden naar een mega database. Via de Zelda Notes app kun je creaties van andere spelers ook downloaden om direct te gebruiken in-game.

De Zelda Notes app biedt ook nog eens in-game rewards voor mensen die dagelijks inloggen. Zo kun je verschillende items krijgen maar ook equipment, eten en bonussen zoals quick repairs en meer. Mocht je één van de bovenstaande games gaan spelen, maak dan zeker gebruik van de Zelda Notes app!

Breath of The Wild én Tears of The Kingdom zullen beide op 5 juni 2025 uitkomen voor de Nintendo Switch 2 als upgrade pack voor € 10,-, maar ook als standalone game voor €79,99 respectievelijk.