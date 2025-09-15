Preview | Of Ash and Steel op Gamescom

Gamescom 2025 zit er weer op, maar voor ons begint het echte werk nu pas: jullie voorzien van verse content! De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt om alle indrukken, nieuwtjes en verrassingen van de beurs te bundelen, en dat zie je terug op onze website en socials. Eén van de games die ons daarbij bijzonder opviel, is Of Ash and Steel.

Voor de beurs had ik eerlijk gezegd nog nooit van Of Ash and Steel gehoord. Toch lijkt dit een game die zomaar eens groter kan worden dan je zou verwachten. Vooral de enorme hoeveelheid interacties binnen de wereld van de game maakt direct indruk: personages reageren op jouw keuzes, dialogen voelen levendig en de game probeert je constant het gevoel te geven dat jouw acties ertoe doen.

Maar tegelijkertijd roept dat ook een interessante vraag op: kan een game té veel interactie hebben? Waar ligt de grens tussen een diepgaande ervaring en overweldigd worden door keuzes? In deze preview vertel ik je hoe Of Ash and Steel hiermee omgaat – en of het werkt.

Of Ash and Steel

Of Ash and Steel zet zichzelf in de markt als een immersive third-person open world RPG gemaakt door een klein team aan developers die houden van de old-school RPG. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Runescape, Gothic of The Elder Scrolls. En dat is ook te merken, wanneer je de game op start. We beginnen de gameplay sessie op een afgelegen gebied, ondergedoken bij een familie. Er gebeuren wat narigheden en het is aan jou om te overleven in de wereld. Gaandeweg het verhaal krijg je verschillende interacties met NPC’s die vervolgens weer een beetje van het verhaal duidelijk maken. Het is dan ook je klassieke RPG ervaring en je helemaal kunnen inleven in het karakter is hierbij wel een vereiste.

Wees geen pauper

Het leuke aan deze interacties is dat ze reageren op bijvoorbeeld je kleding. Wanneer je vieze kleding draagt of er zit bloed op dan word het dus afgeraden om bijvoorbeeld met de plaatselijke politie te praten. Dat is wel een realisme factor welke wij graag in games zien. Je begint ook echt een beetje als een nobody naar het schijnt en moet je weg omhoog zien te werken op de wereld. Als ik heel eerlijk ben klinkt dat een beetje als mijn tijd met Kingdom Come 2. Maar het team van Of Ash and Steel is natuurlijk een stuk kleiner, dus het verhaal is daarmee ook wat gegronder en intiemer. Dit zorgt er wel voor dat jij je goed gaat inleven in je personage.

From zero to hero

Je begint het spel dus een beetje als een nobody en moet je weg omhoog werken naar de top. Dit betekend dus ook dat in het begin van het spel je helemaal niet zo kundig bent in de combat. Dit moet je allemaal gaandeweg leren. Het is interessant om te zien hoe dit in de uiteindelijke game voor impact gaat hebben natuurlijk maar persoonlijk hou ik altijd wel van die underdog stories. We zien dit ook bij de aankomende Gothic Remake, waar het ‘from zero to hero (or villain)’ aspect groot is. In deze game is dat niet anders, dus dat maakt het enorm boeiend als RPG.

Grafisch

Grafisch is er niet heel erg veel op te merken aan Of Ash and Steel. De sectie die wij hebben gespeeld ziet er goed uit en waren verder niet echt haperingen merkbaar. De interacties, die dus veel in het spel zitten zag er ook mooi uit. De stijl is vrij realistisch qua opzet, maar maakt ook gebruik van wat soepelere tekenstijlen her en der. Dit maakt het een wat vriendelijkere art style dan bijvoorbeeld Gothic. Zover wij konden zien, is alles well gewoon een geheel en hangt het goed met elkaar samen. Of Ash and Steel is zeer zeker geen lelijke game dus!

Verdict

Wat wel lelijk is, is dat deze preview alweer bijna voorbij is! Al met al kijken we terug op een verrassend positieve speelsessie met Of Ash and Steel. De game reageert opvallend slim op je personage: zo kunnen NPC’s achterdochtig worden wanneer je met bebloede kleding rondloopt, en ook in de combat begin je niet meteen als een onverslaanbare held – je moet echt groeien in je vaardigheden. Grafisch gezien doet de game meer dan voldoende om de sfeer neer te zetten, en de belofte om een klassieke old-school RPG-ervaring te brengen lijkt absoluut geloofwaardig. Er is dus genoeg potentieel om van Of Ash and Steel geen titel van as en stof te maken, maar juist één die stevig in het staal staat.

Wij gaan dus zeker deze game in de gaten houden wanneer die uit komt en kijken of alle gedane beloftes ook naar het uiteindelijke product zijn gekomen. Wanneer er dan ook meer informatie over deze game is lees je dat natuurlijk ook op onze website!