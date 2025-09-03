Preview | 007 First Light

Gamescom 2025 is al eventjes achter de rug, maar we mogen het eindelijk hebben over een van de highlights van de show voor in ieder geval Dave en mij. Dat is toch wel 007 First Light geweest. Een game van de makers van de Hitman World of Assassination trilogy, over James Bond in zijn vroege jaren.

Als groot fan van Hitman World of Assassination, werd ik ontzettend blij na het zien van 007 First Light tijdens de aankondiging. Eindelijk een nieuwe game van IO Interactive en ook nog eens eentje in dezelfde geest als Hitman. Alhoewel de personages veel van elkaar verschillen, laat IOI zich niet kennen om gewoon te doen wat ze het beste doen. Spionage en sluipmoorden in een sandbox opstelling. Dit keer echter, met veel meer verhaal in een meer lineaire game dan we hebben gezien bij de Hitman titels.

De gamescom demo was hands-off. We mochten dus niet zelf aan de slag met James Bond, maar konden toekijken hoe een ontwikkelaar zelf aan de slag ging met twee checkpoints uit een level uit de game.

In deze missie beginnen we met de jonge James Bond die de rol van een chauffeur op zich neemt. Hier is Bond niet blij mee, Ondanks Bond hee erg goed kan autorijden en niet vies is van een stel mooie wielen, doet hij niets liever dan spionnenwerk en is hij minder graag een veredelde taxibestuurder. Het is dan ook zo dat Bond binnen de kortste keren zijn bevelen negeert en de touwtjes in eigen handen neemt om een verdachte lakei achterna te gaan. Hier zie je al snel de IOI-gameplay loop. Zo zijn er overduidelijk verschillende manieren om je obstakels te overkomen. In dit geval moet Bond voorbij een bewaker, maar moet hij zich eerst legitimeren met bijvoorbeeld een perspas. Die hebben we niet, dus we kunnen er eentje zoeken, of een andere weg het gebouw in vinden.

Door verschillende personen af te leiden om zo een aansteker te stelen en een hoop droge bladeren in een kruiwagen in vlam te laten opgaan, kunnen we ongezien door een raam het gebouw naar binnen. Eenmaal binnen zie je dat IO Interactive de wereld levendig wilt laten lijken. Er gebeurt van alles om je heen. Mensen lopen rond, hebben gesprekken met elkaar en doen hun hun eigen ding. Niemand is aan het wachten tot jij als James Bond komt doen wat je moet doen en dat deden de Hitman games eigenlijk ook al een beetje, al lijkt het hier nog iets verfijnder te zijn verwerkt.

Ronde 2

Voor de tweede checkpoint in dit level zitten we plotseling in een auto en rijden we iemand met veel snelheid achterna. Hier zie je duidelijk dat de scènes uit de films worden nagebootst om een spannende achtervolgingsscene neer te zetten. Het maakt niet uit hoeveel afkortingen je neemt of hoe hard je rijdt, degene achter wie je na zit, is hoe dan ook sneller!

Het tweede gedeelte van dit level uit 007 First Light is een stuk meer lineair met minder vrijheid dan je gewend bent uit de Hitman games. IO Interactive heeft gezegd dat 007 First Light zowel grote open gebieden heeft als Hitman, maar ook zeer lineaire momenten om een zo goed mogelijk strak stuk verhaal te leveren.

We eindigen op een vliegveld waarin vijanden op de loer liggen en schuilen achter obstakels met komisch veel explosieve bussen. Tijdens deze combat scene verplaatsen we ons langzaam richting een opstijgend vliegtuig die we betreden terwijl deze opstijgt. Het gevecht gaat binnen verder, maar ondanks dit stuk zeer lineair is, mogen we toch zelf de regie voeren. Zo hacken we het vliegtuig waardoor we deze naar rechts of links kunnen laten kantelen. Hierdoor kunnen we vijanden laten vallen, of ze pletten met rondslingerende dozen en zelfs een auto.

De actiescene eindigt met James Bond die uit het vliegveld valt. We zijn niet alleen, want alles is door de laadklep naar buiten gevallen en nu is onze laatste taak voor het einde van demo om een parachute te bemachtigen. We duiken naar beneden en komen een vijand tegen die er gelukkig eentje voor ons heeft. De demo eindigt en we kunnen eindelijk adem halen.

Wat vinden we er van?

Ondanks we niet zelf hebben kunnen spelen, gaf de demo een goed beeld van de game en wat fans te wachten staat. Het verhaal draait volledig om agent 007 die pas net begint en zijn strepen nog moet verdienen. We zien dan ook dat hij er jong uit ziet en nog geen martini, shaken not stirred, besteld bij de bar. Waarschijnlijk heeft hij zijn smaakpapillen daar nog niet naar gevormd en lust hij nu nog graag een Bacardi Breezer.

We kijken in ieder geval uit naar de game. Het lijkt een beetje alsof het een combinatie wordt tussen iets lineairs zoals een game als Uncharted, gecombineerd met open gebieden die zich typisch lenen aan de iconsiche IOI-gameplay.

Kijk jij uit naar 007 First Light? Wij wel! De game zal vanaf 27 Maart 2026 te spelen zijn.