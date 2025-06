The Witcher 4 krijgt eerste gameplay beelden

Ciri maakt haar debuut als full-time protagonist in The Witcher 4. Dit zagen we eerder al tijdens de officiële aankondiging. Maar, Unreal Engine heeft tijdens de ‘State of Unreal’ stream een nieuwe trailer laten zien voor de game. Daarnaast geven ze een boel informatie over hoe de game gebouwd is.

CD Projekt RED en Unreal Engine slaan de handen in elkaar om niet alleen een showcase van The Witcher 4 te geven, maar ook van nieuwe technieken binnen Unreal Engine 5. Laten we een kijkje nemen naar de eerste trailer, die vooral cinematics bevat. In de trailer wordt de setting gezet, die de rest van de Unreal Engine 5.6 stream nog beter maakt.

Ciri in The Witcher 4

Ciri zal de stok van Geralt overnemen en de nieuwe protagonist zijn binnen het Witcher universum. We zien in deze tech stream ook iets meer van Ciri’s persoonlijkheid als volwassen Witcher. Ze is scherp, sarcastisch en overtuigend. Maar, ze wordt ook gehaat, scheef aangekeken en op gespuugd. Haar stemactrice doet in de footage die we gezien hebben al enorm goed.

Motion matching maakt animeren veel makkelijker en zorgt er ook voor dat animaties altijd naadloos aansluiten bij een situatie. Stapt Ciri op haar paard? Dan doet ze dit niet altijd op dezelfde manier, maar wel altijd op een passender manier. Over dat paard gesproken, die beweegt nu veel meer als een echt paard. Dit soort elementen zitten allemaal in Unreal Engine patch 5.6, die vandaag in een testfase gaat. En bedenk jezelf even, alle footage hier beneden is opgenomen vanaf een base Playstation 5.

Nanite Folliage

Wat ook in Unreal Engine 5.6 zal zitten, is Nanite Folliage. Dit is een techniek die werelden bouwen makkelijker maakt, maar vooral ook gedetailleerder maakt. Met geometrie hebben we gezien hoe werelden makkelijker in detail kunnen treden. Nu kondigt Unreal Engine een nieuwe manier van detail naar een wereld brengen aan. Ieder blaadje, iedere naald, alles krijgt detail op deze manier. Het is snel om te renderen en makkelijk om te gebruiken als ontwikkelaar. Ook werken ze goed samen met de belichting in Unreal Engine 5. Alles in het kader van meer content, sneller op jouw scherm en ook nog eens zonder grote technische problemen.

Een responsieve en levendige wereld

Hierna zien we Ciri door een stadje lopen. Door nieuwe technieken kan de wereld veel responsiever worden. Personages reageren op wat jij doet, kettingreacties worden ingezet en de wereld voelt hierdoor nog levendiger. Daarnaast zien we meer over quests in the witcher 4. We zien mensen op een circus aflopen, wat de hele sfeer en setting van het stadje veranderd. Ook laat Unreal Engine zien hoe veel mensen je wel niet kan plaatsen op dezelfde locatie, zonder verlies van frames of performance. Rond de 300 mensen is bijvoorbeeld mogelijk in The Witcher 4 specifiek.

Kijk jij uit naar The Witcher 4? We hebben verder natuurlijk nog geen idee over een release date. Maar het feit dat we zo snel alweer meer over de game te zien krijgen, maakt ons binnen de redactie wel hyped. Laat ons weten wat jouw gedachten zijn in de reacties hier beneden