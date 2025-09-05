Review | NHL 26 – Tijd om het ijs weer op te gaan

EA SPORTS is terug met NHL 26, en dit keer hebben ze écht gas gegeven. Waar NHL 25 al een prima game was, voelde het soms wat veilig. Maar deze nieuwe editie? Die durft te vernieuwen.

Van slimme gameplay tweaks tot visuele upgrades en een verhalende carrièremodus die je meesleept—NHL 26 wil meer zijn dan alleen een jaarlijkse update. In deze review neem ik je mee langs alle nieuwe features, en geef ik je een tourtje van beter is, wat anders is, en wat nog steeds niet zo lekker schaatst.

ICE-Q 2.0 – Het verschil op het ijs

De grootste vernieuwing in NHL 26 zit ‘m in de nieuwe ICE-Q 2.0 engine. Klinkt fancy, en dat is het ook. Deze technologie gebruikt echte data om spelers realistischer te laten bewegen. Dus als je met McDavid speelt, voelt hij ook écht als McDavid—snel, wendbaar, en genadeloos in de aanval. In de vorige game waren veel spelers nog gewoontjes en voelden ze niet echt uniek, maar hier merk je écht verschil tussen supersterren en de rest.

Ook de keepers zijn flink aangepakt. Ze staan dit jaar beter gepositioneerd dankzij AI-hulp, reageren sneller en hebben nieuwe moves zoals close-range saves en poke checks. Ze voelen nu als échte goalies in plaats van willekeurige poppetjes. Het scoren is dit jaar dan ook niet meer zo makkelijk. Je merkt al snel dat keepers slimmer zijn en meer autoriteit hebben in de blauwe zone. Dat maakt het scoren nét wat spannender.

Als laatste reageert het net veel realistischer dankzij nieuwe mesh physics. En de belichting? Die kreeg een flinke upgrade met dynamische cinematografische effecten.

Wat ook tof is: herhalingen zijn niet langer een saai momentje tussendoor. Je krijgt nu uitgebreide analyses met camerahoeken, statistieken en heatmaps. Het voelt alsof je naar een professionele uitzending kijkt. Je ziet schietsnelheid, save zones, dreigingsanalyses… het lijkt soms net alsof je een wedstrijd op tv kijkt met live statistieken. Natuurlijk kennen we dit al vanuit de EA FC-series die dit al een tijdje doen met hun HYPERMOTION engine. Grappig om te om te zien, maar doen we verder niets mee

X-Factors en Tendencies brengen meer authenticiteit

Een van de sterkste punten is hoe supersterren op het ijs eindelijk echt als supersterren aanvoelen. Dat komt door de combinatie van uitgebreide X-Factor abilities en de nieuwe toevoeging van tendencies—twee systemen die elkaar perfect aanvullen en zorgen voor meer flair, herkenbaarheid en tactische diepgang. Deze twee functies gepaard met het geëvolueerde ICE-Q 2.0, is het een trifecta die NHL 26 meer karakter en authenticiteit geeft.

De X-Factors zijn flink uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. In plaats van een handvol standaardvaardigheden, krijg je nu toegang tot maar liefst 28 unieke abilities, verdeeld over vijf categorieën. Natuurlijk offensief, defensief maar ook aandacht voor de keeper zit erbij. Elke X-Factor heeft zijn eigen animatie en gameplay-impact, waardoor ze niet alleen visueel opvallen, maar ook echt verschil maken in hoe je speelt. Denk aan Auston Matthews’ Quick Release—een schot dat zo snel en krachtig is dat het keepers compleet verrast. Zulke momenten voelen niet gescript, maar juist als spontane highlights die je zelf creëert.

Wat het nog interessanter maakt, is dat je in de World of Chel-mode nu je eigen X-Factor build kunt samenstellen. Hierdoor kun je jouw speler helemaal afstemmen op je speelstijl, of je nu een snelle winger bent of een defensieve kast. Deze RPG-achtige laag voegt veel diepgang toe aan de multiplayer ervaring.

Daarbovenop introduceert NHL 26 de zogenaamde tendencies—signature moves en gedragingen die supersterren nog meer karakter geven. Er zijn er twintig in totaal, en ze zorgen ervoor dat spelers herkenbaar zijn aan hun unieke speelstijl. Zo zie je bijvoorbeeld Draisaitl’s lage schoten vanaf de goal line terug, of Trouba’s typische keeperstijl. Deze tendencies zijn niet alleen cosmetisch, maar hebben ook invloed op hoe je tegen ze speelt. Je leert anticiperen, counteren en herkennen wie je tegenover je hebt.

Voorheen waren supersterren vaak visueel representatief tot het echte werk, maar qua gedrag en gameplay voelde het alsof ze allemaal uit dezelfde mal kwamen. NHL 26 brengt verandering hierin en geeft elke sterspeler een eigen identiteit—zowel in hoe ze bewegen als in hoe ze presteren. Het resultaat? Wedstrijden voelen gedetailleerder, spannender en strategischer dan ooit.

Upgrade aan game modes

NHL 26 pakt zowel de solocarrière als de online teamcompetitie grondig aan. De Be A Pro-modus is volledig opnieuw opgebouwd en voelt nu als een interactieve sportfilm. Je begint bij de World Juniors en werkt je weg omhoog naar de NHL-draft, maar presteer je slecht, dan kun je ook terugvallen naar kleinere teams. Elke wedstrijd en keuze heeft impact, en dankzij de toevoeging van voice acting voor je agent, coach en GM voelt het allemaal veel persoonlijker en meeslepender dan in NHL 25, waar deze diepgang nog ontbrak.

Aan de andere kant is Hockey Ultimate Team (ook bekend als HUT) flink uitgebreid met ranked matches en de nieuwe modus HUT Seasons. Deze verandert gedurende het jaar met wisselende regels, team captains en unieke uitdagingen, waardoor het competitieve aspect fris blijft. Daarnaast zijn er nu Heroes en Icons kaarten: Heroes eren spelers met een bijzondere carrière, terwijl Icons zijn gereserveerd voor de absolute legendes van het ijs.

Samen zorgen deze updates ervoor dat zowel solo als online spelers meer te doen hebben, met meer variatie, uitdaging en beleving.

Rustiger tempo, wisselvallige AI

Een subtiele, maar belangrijke verandering: NHL 26 speelt net iets langzamer dan vorig jaar. Dat klinkt misschien als een minpunt, maar het zorgt juist voor meer controle. Je hebt meer tijd om te reageren, je passes zijn preciezer, en de puck is makkelijker te volgen—vooral in drukke situaties rond het doel.

Maar de AI… die blijft een beetje een hit-or-miss. Soms speel je tegen CPU-teams die je compleet wegspelen, en soms lijkt het alsof ze hun schaatsen zijn vergeten. Ook je eigen teamgenoten zijn niet altijd even behulpzaam, zo staan ze in een 1v2 situatie regelmatig gewoon te kijken in plaats van te helpen. Dat was in de vorige games al een frustratiepunt, en helaas is dat nog niet helemaal opgelost, maar wel al iets verbeterd.

Toch blijft de gameplay over het algemeen sterk. De physics zijn beter, het tempo voelt natuurlijker, en elke wedstrijd heeft z’n eigen karakter. Als de AI nog een paar bijschavingen krijgt in komende updates, dan kan het wel eens snor zitten.

Verdict

NHL 26 zet mooie stappen vooruit met realistische gameplay dankzij ICE-Q 2.0, diepere spelersidentiteit via X-Factors en tendencies, en een sterk verbeterde Be A Pro-modus. Ook HUT voelt frisser en fijner te spelen dan vorig jaar.

Toch zijn er minpunten: de AI blijft wisselvallig en het tragere tempo zal niet iedereen aanspreken. Het is een goede upgrade ten opzichte van NHL 25, maar nog geen perfecte slapshot. Fans van de serie zullen zeker genieten, maar er is wederom nog ruimte voor verfijning