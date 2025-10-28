New World stopt ontwikkeling na ontslagen Amazon

Nieuws Malvin Schuivens 28 oktober 2025
New World Aeternum bracht nieuw leven naar een MMO die in eerste instantie met het verkeerde been uit bed stapte. Echter overleeft ook deze Amazon titel het niet veel langer. De ontwikkeling voor New World stopt namelijk per direct en servers blijven nog maar tijdelijk online.
New World Aeternum zag vrij recent nog een nieuwe uitbreiding verschijnen genaamd Nighthaven, die vervolgt werd met het tiende seizoen van de MMO. De game zag sterke nummers, voornamelijk na de console release. Dit blijkt echter niet genoeg te zijn, want Amazon stopt per direct enige vorm van ontwikkeling voor de game na het massaontslag van deze week. Nighthaven zal daarmee wel free-to-play worden vanaf vandaag, evenals Rise of the Angry Earth, die nu gratis zal worden voor PC spelers. Hiermee krijgt de MMO community een aardige klap om te verduren.
New World development has ended (following Amazon layoffs today) – Season 10 and Nighthaven updates are the final content releases. FAQ and info: https://t.co/srAmZgeMIf
Servers will be live through 2026 pic.twitter.com/ouzJ4eD5EL
— Wario64 (@Wario64) October 28, 2025
MMO’s zijn een lastig begrip en vechten hard voor hun plek binnen de industrie. Games als World of Warcraft, Guild Wars 2, Final Fantasy 14 én The Elder Scrolls Online hebben die plek voor langere tijd kunnen bemachtigen, echter zien we games als New World wel vallen. Zonde, als je het mij vraagt. Er staan echter nog wat grote titels op de horizon zoals AION 2, Where Winds Meet, Chrono Odyssey, Ashes of Creation en ArcheAge Chronicles. Welke ga jij oppakken?
Servers voor New World Aeternum zullen gedurende 2026 waarschijnlijk nog online blijven, maar daarna is het hoogstwaarschijnlijk klaar. Hoe valt dit nieuws bij jou? Laat het ons weten!
