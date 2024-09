Gespeeld: New World Aeternum Open Beta

Afgelopen weekend was het zover. De eerste keer dat console spelers de open wereld van New World mochten betreden in de uitbreiding van New World Aeternum, de uitbreiding/heruitgave van de Amazon Games MMO. Een prettige maar niet naadloze ervaring waar ik toch wel naar uit kijk.

Ik heb de originele New World ervaring een beetje gemist. In de periode dat de game verscheen had ik geen PC die ik sterk genoeg zou noemen voor dit soort games. Nadat ik eindelijk weer een krachtigere PC ter beschikking had, was de hype omtrent de MMO al een beetje uitgestorven. Ook Amazon Games was zich hier bewust van, en brengt ons daarom New World Aeternum in oktober 2024. Wij zijn daar al een uurtje of 10 mee aan de slag gegaan.

New World Aeternum

Wat is New World Aeternum dan precies? Nou eigenlijk is het een bundel die een nieuw gebied toevoegt aan de bestaande game en het basisspel voorziet van een grote update en verschillende aanpassingen die heel nodig zijn. Amazon promoot de game ook niet meer als een MMO, maar als een Action-RPG. De game lijkt dus minder sterk afhankelijk te zijn van het massale, maar meer de focus te leggen op jouw als speler in een grote gedeelde wereld, die nog steeds fungeert als een echte MMO-wereld. Spelers die New World al spelen op PC genieten mee van deze upgrade zonder extra kosten, maar moeten wel de uitbreiding los kopen. Voor console spelers is het een geheel nieuw avontuur, daar kost de game vanaf release €59,99 en €79,99 voor de Deluxe Edition.

Enkele aanpassingen, voor zover ik het kan beoordelen op dit moment zijn onder andere class-archetypen met unieke abilities per wapen voor variërende speelstijlen, mounts die je vanaf level 20 kunt gebruiken en natuurlijk een meer solo-gecentreerde aanpak in een grote gedeelde wereld. Tot veel verder in detail kan ik nog niet gaan door de beperkte speelduur van de beta en het feit dat ik de basisgame nauwelijks heb gespeeld om de twee goed te kunnen vergelijken.

De Open Beta

Afgelopen weekend was de Open Beta dus speelbaar en iedereen kon hieraan deelnemen op PC en console. Ik heb ‘m gespeeld op de PlayStation 5 en mijn bevindingen zijn dat dit tot nu toe de meest fijne MMO is om te spelen op console. Het speelt ook echt als een Action RPG met dodges, blocks en parries. De wereld is gigantisch en het was tijdens het Open Beta Weekend ook enorm druk in de game. Voortdurend liepen er tientallen mensen in het beeld en over het algemeen liep de game vrij soepel. Het zag er alleen een beetje muddy uit. De textures waren niet heel scherp, tot ik zag dat je in de instellingen de grafische settings kon aanpassen. Ik heb deze op 4K gezet, waardoor alles een stuk scherper is, maar wel wat detail verloor. De perfomance bleef goed met hier en daar verwachte dipjes, maar dit zag er in ieder geval veel beter uit.

Ik ben ongeveer tot level 20 gekomen in de Beta (maximale level was 30 in de beta) en heb net geen mount kunnen vrijspelen. De game heeft verder echt enorm veel content en verschillende soorten content. In de Beta heb ik in ieder geval kunnen kijken naar de combat met verschillende soorten wapens, de verschillende skills waarmee je zo goed als self-sufficient kunt zijn in het maken van gear, potions en food. Een player-housing systeem en een soort van reputatiesysteem per district dat ook weer verschillende bonussen ontgrendeld voor je personage per district. New World is enorm groot en biedt spelers een gigantische zandbak om in te spelen.

Voor mij voelde de game dan ook ontzettend lekker aan. Een grote marker geeft aan wat de main-quest is en kleinere markers zijn je sub-quests. New World lijkt je zo te begeleiden door de wereld op een natuurlijke manier en tussendoor kan je aan de slag gaan met alles wat je voor je ziet. Gatheren, craften, jagen, de community en noem maar op. Net als tijdens de release van de oorspronkelijke game zijn alle resources in de wereld gedeeld, dus dit zorgt er op drukke tijden wel voor dat je goed moet zoeken naar spullen. Bomen, ertsen, planten en monsters zijn allemaal gedeeld. Dit zorgde er voor mij in ieder geval voor dat ik op een plek waar veel ijzer zou moeten zitten, ik lang het moeten zoeken naar een ijzer. Ook rondom spawn-plekken van specifieke quest-monsters was het enorm druk. Dit kan je voortgang op het begin dus iets vertragen, maar eigenlijk heeft die launch drukte ook wel een bepaalde charme die ik graag voor lief neem.

Door de vele skills en mogelijkheden in de game, gecombineerd met een levendige en zeer actieve community in de Open Beta kreeg ik heel erg een RuneScape x The Witcher vibe van deze game en kijk ik enorm uit naar de release van New World Eaternum om er weer in te duiken.

Someone was playing a very interesting song on his guitar in the @playnewworld Open Beta😂 pic.twitter.com/Wihpv2TINj — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) September 16, 2024

New World Aeternum verschijnt op 15 oktober 2024 voor PC, Xbox en PlayStation 5. Benieuwd naar ons oordeel? Kom rond de release dan even terug! Meer over MMO’s? Check hier onze review voor World of Warcraft: The War Within.