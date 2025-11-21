Silent Hill 2 nu ook op Xbox, tijdelijk met 50% korting

Silent Hill 2 verschijnt na ruim een jaar lang exclusief te zijn voor de PlayStation 5, ook eindelijk op Xbox Series X|S met Play Anywhere. Tijdelijk kunnen spelers de game kopen met 50% korting. De adviesprijs is €69,99, met de korting tijdelijk maar €34,99.

Met Play Anywhere speel je Silent Hill 2 Remake nu op je Xbox console, PC en zelfs de Xbox Ally X. Tijdelijk zelfs met 50% korting. Silent Hill 2 Remake verscheen oorspronkelijk alleen op de PlayStation 5 in oktober van het afgelopen jaar. Een onmisbaar horror avontuur als je het ons vraagt. Het werd dan ook snel een van de beste games van 2024 volgens onze redactie. Malvin beoordeelde de game met een 9. Onze review kun je hier teruglezen.

Silent Hill is helemaal terug!

De Silent Hill 2 Remake werd ontwikkeld door Bloober Team, in samenwerking met Konami. Bloober Team heeft laten zien dat ze als ontwikkelstudio enorm hard gegroeid zijn. Van redelijk scorende horror avonturen als Blair Witch en The Medium, tot de echte kaskraker in de vorm van Silent Hill 2. Ze hebben ook met hun nieuwe IP, Cronos: The New Dawn, laten zien dat Silent Hill 2 de studio opnieuw gevormd heeft. Konami heeft dan ook besloten om de samenwerking te verlengen. Bloober Team werkt momenteel aan een remake van het originele Silent Hill avontuur.

Dit jaar zagen we de komst van Silent Hill f. De eerste Silent Hill game in een Japanse setting, die het iets anders doet dan we van de franchise gewend zijn. Deze titel zet combat van dichtbij op de voorgrond en krijgt veel wisselvallige reacties. Wij waren grotendeels onder de indruk van het verhaal en de opzet, maar de combat liet voor ons veel te wensen over. De game scoorde een 8 op onze website.

Konami lijkt weer serieus in de gaming business te stappen, na enkele jaren eigenlijk alleen maar slotmachines te hebben uitgebracht in Japan.