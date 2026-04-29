Pokémon TCG: Chaos Rising verschijnt op 22 mei

Nieuws Nicholas North 29 april 2026

Pokémon chaos rising

Het loopt storm in de wereld van de Pokémon TCG. Niet alleen omdat scalpers weer massaal bezig zijn, kaartprijzen stijgen maar ook omdat de ene na de andere set weer uitkomt. Deze keer Chaos Rising.

Chaos Rising zet Mega Greninja ex in de spotlight. Mega Greninja zagen we onlangs voor het eerst verschijnen in de Pokémon legends: ZA game. Pokémon TCG fans zullen goed op releases moeten letten en waar het kan pre-orders plaatsen. Pokémon TCG producten zijn tegenwoordig namelijk snel uitverkocht en restocks zijn vaak moeilijk te volgen.

Tot zover is dit wat we kunnen verwachten van Chaos Rising:

  •  Vijf Mega Evolution ex Pokémon
  • Vijf ex Pokémon
  • elf illustration Rare Pokémon
  • Achttien Ultra Rare Pokémon en trainer kaarten
  • Zes special illustration rare Pokémon en supporter kaarten

In de spotlight staan vooral Mega Floette Ex, Mega Greninja Ex, Mega Pyroar Ex en Mega Dragalge Ex.

Deze keer geen special set zoals Ascended Heroes dat is. Dat wil zeggen dat er booster boxes met 36 packs beschikbaar zullen zijn. Hopelijk zullen de producten dan ook iets makkelijker te krijgen zijn en kun je straks losse booster packs kopen.

Of Chaos Rising zo storm gaat lopen als Alscended Heroes is niet duidelijk. De daarop volgende set, Perfect Order, lijkt in ieder geval een stuk minder populair.

De nieuwe Pokémon TCG: Chaos Rising set is vanaf 22 mei te vinden in de bekende speelgoed en TCG winkels.

Inmiddels is ook al de hierna volgende set Pitch Black aangekondigd. Deze set zal draaien om Mega Darkrai Ex . Pitch Black en Chaos rising lijken, net als Perfect Order, kleinere sets te worden. Ascended heroes blijft daarmee tot nu toe de grootste set ooit. Voor Pitch Black is vooralsnog geen release datum bekend gemaakt. Meestal liggen de set releases een paar maanden van elkaar verwijderd dus ook de release van deze set zal niet lang op zich laten wachten.

