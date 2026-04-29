Playism houdt eigen showcase – gaat 11 games aankondigen

Playism kennen we van een boel indie games van Japanse bodem, waaronder Bright Memory: Infinite, The Exit 8 en Rusted Moss. Deze studio zal op 10 mei 2026 hun eigen showcase houden in zowel het Japans, Chinees en Engels. Zo kan de wereld meegenieten terwijl de studio 11 nieuwe games zal aankondigen!

Je kan de stream op 10 mei 2026 kijken op het officiële YouTube kanaal van Playism. Voor ons zal dit om 2 uur in de middag plaatsvinden. De Japanse broadcast zal dus Engelse én Chinese ondertiteling ondersteunen, zodat je niks hoeft te missen. Playism is een aardige oude uitgever voor indie titels, dus je kan vanalles verwachten. Een van de laatste games die de studio uit heeft gegeven, The Exit 8, scoort aardig en trok ook zeker wat aandacht. Weten wat je een beetje kan verwachten? Check de trailer voor die game hier beneden.