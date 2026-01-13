Rust zacht, Anthem

We hebben het er al eens eerder over gehad, maar het moment waarvan iedereen wist dat het ging komen, is gekomen. Anthem is voorgoed offline. Je kunt de game niet meer spelen. Er is geen offlinemodus.

Afgelopen juli deelden we al mee dat Anthem haar servers gaat sluiten op 12 januari 2026. Die datum is verstreken en daarom geeft de webpagina met de serverstatus van de game nu aan dat alle servers op dit moment offline zijn. Er staat op dit moment, maar ze bedoelen op dit moment en elk toekomstig moment. De stekker is er definitief uit.

De afgelopen maanden was de game al zo goed als dood verklaard, maar toch brachten enkele mensen nog een laatste bezoek aan de wereld die BioWare schepte. Er zijn zelfs mensen die het hun levenswerk hebben gemaakt om de laatste maanden de game zoveel te spelen, zodat ze de Platinum trofee nog konden verdienen. Er waren zelfs mensen die in de laatste maanden nog even verliefd werden op de game. Voor die mensen is dit moment extra zuur, want vliegen in de pantsers van Anthem, door die toch wel ongelofelijk mooie wereld, is iets wat je nooit meer kunt gaan doen.

Vaarwel, Anthem.